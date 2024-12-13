قفزة في مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي ترفع أسهم برودكوم 14%

ارتفعت أسهم شركة برودكوم الأمريكية للرقائق الإلكترونية، التي تورد منتجاتها لشركة كبرى تعمل في مجال الإلكترونيات مثل أبل الأمريكية العملاقة، وسط توقعات بحدوث قفزة في مبيعات الرقائق التي تستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة قولها في مؤتمر بعد إعلان نتائج أعمالها أن مبيعات منتجات الذكاء الاصطناعي ارتفعت بنسبة 65% خلال الربع المالي الأول، بزيادة كبيرة عن مبيعاتها من أشباه الموصلات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 10% تقريبا.

وتوقعت الشركة ارتفاع حجم سوق مكونات تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتصميمها من أجل مراكز البيانات إلى قرابة 90 مليار دولار بحلول العام المالي 2027.

وتعتبر برودكوم من كبار المستفيدين من القفزة التي يشهدها الانفاق على مجال الذكاء الاصطناعي، وصرح رئيسها التنفيذي هوك تان أن شركته فازت بعميلين جديدين رئيسيين من كبرى الشركات التي تعمل في مجال مراكز البيانات.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 14% خلال تعاملات البورصة اليوم بعد الاعلان، علما بأن قيمة أسهم برودكوم زادت بنسبة 62% خلال عام 2024.

وتوقعت برودكوم أن تتجاوز أرباحها في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي 10 مليارات دولار هذا العام لتتفوق بذلك على نتائج قطاعات أخرى بالشركة.

ونقلت بلومبرغ عن تان قوله إن عائدات الذكاء الاصطناعي ارتفعت بنسبة 220% هذا العام، بفضل الطلب على المعالجات ومكونات الشبكات.