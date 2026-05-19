ماذا تعني هزيمة إيلون ماسك المدوية أمام سام ألتمان؟

مثّل الحكم الصادر عن هيئة محلفين فيدرالية أمريكية ضد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك نقطة تحول حاسمة في مستقبل شركة OpenAI، بعدما أزالت المحكمة عقبة قانونية كبرى كانت تهدد خطط الشركة للطرح العام الأولي وتقييمها المحتمل بنحو تريليون دولار.

حكم سريع يعزز موقف OpenAI

قضت هيئة المحلفين في أوكلاند بالإجماع برفض دعوى ماسك ضد OpenAI، معتبرة أن القضية رُفعت بعد انتهاء المدة القانونية (التقادم)، وأن المطالبات لا يمكن النظر فيها من الناحية الإجرائية.

واستغرقت مداولات هيئة المحلفين أقل من ساعتين فقط، في قرار وصفته تقارير أمريكية بأنه "حاسم وسريع" ويمنح الشركة دفعة قانونية واستراتيجية قوية.

وأكدت القاضية الفيدرالية يوفانّا غونزاليس روجرز أن استئناف ماسك سيواجه صعوبات كبيرة، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة خلال المحاكمة تدعم قرار هيئة المحلفين بشكل واضح.

كيف يمهّد الحكم لطموح التريليون دولار؟

وفقاً لتقارير مالية وتقنية حديثة، فإن الحكم يزيل واحدة من أخطر التهديدات التي كانت تواجه إعادة هيكلة OpenAI وتحولها إلى شركة قابلة للاكتتاب العام، وهي خطوة تُعد أساسية للوصول إلى تقييم يقترب من تريليون دولار.

وتشير التقارير إلى أن:

OpenAI باتت تمتلك مساراً أكثر وضوحاً نحو الطرح العام في أواخر 2026

التقييم المتوقع قد يصل إلى نحو 1 تريليون دولار

الشركة أصبحت أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال دون مخاطر قانونية كبيرة

وبحسب محللين، فإن إزالة هذا النزاع القضائي تمنح المستثمرين "ثقة أكبر" في استقرار نموذج OpenAI الربحي الجديد.

نهاية محاولة لإعادة هيكلة الشركة

كان ماسك يسعى عبر دعواه إلى إجبار الشركة على العودة إلى نموذجها غير الربحي، وإلغاء التحول إلى هيكل تجاري، إضافة إلى مطالبته بإبعاد الرئيس التنفيذي سام ألتمان وإعادة نحو 150 مليار دولار إلى الذراع الخيرية للشركة.

لكن المحكمة رفضت هذه المطالب بالكامل، ما اعتُبر انتصاراً مباشراً لخطط ألتمان التوسعية.

خلفية النزاع.. من شراكة إلى خصومة حادة

تعود جذور القضية إلى تأسيس OpenAI عام 2015 بمشاركة ألتمان وماسك، قبل أن يغادر الأخير مجلس الإدارة عام 2018.

وبحسب ملفات المحكمة، فقد تطورت الشركة لاحقاً إلى نموذج هجين يجمع بين الذراع غير الربحية وذراع ربحية مدعومة باستثمارات ضخمة، أبرزها من شركة Microsoft، التي تجاوزت استثماراتها في OpenAI عشرات المليارات من الدولارات.

كما أفادت شهادات خلال المحاكمة أن ماسك كان على علم باتجاه الشركة نحو نموذج ربحي منذ سنوات، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها المتعلق بالتقادم.

تداعيات على المستثمرين وسوق الذكاء الاصطناعي

يرى محللون أن الحكم يمثل "إشارة استقرار" مهمة للسوق، خصوصاً في ظل التنافس العالمي على الذكاء الاصطناعي، حيث:

يقلل من المخاطر القانونية على OpenAI

يعزز ثقة المستثمرين في الطرح العام المحتمل

يدعم شراكتها الاستراتيجية مع مايكروسوفت

يفتح الباب أمام توسع مالي غير مسبوق

موقف ماسك وردود الفعل

أعلن ماسك عزمه استئناف الحكم، متهماً ألتمان بأنه حوّل الشركة إلى مشروع ربحي على حساب رسالتها الأصلية.

في المقابل، وصفت OpenAI الدعوى بأنها "محاولة متأخرة لإلحاق الضرر بمنافس"، مؤكدة أن هيئة المحلفين رفضت الادعاءات استناداً إلى الحقائق.

سياق أوسع.. سباق تريليوني في الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه خطط الشركات الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي نحو الاكتتابات العامة، وسط توقعات بأن يشهد السوق أول شركة تقنية بتقييم يقارب تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.