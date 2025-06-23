ابتسامات وسهام وأفاعٍ.. عبقرية التصميم الصامت في شعارات الشركات الكبرى

قد نمرّ يوميا بعشرات الشعارات التجارية دون أن نلقي لها بالا، رغم أنها تحمل في كثير من الأحيان رسائل خفية وتفاصيل رمزية تعبّر عن هوية الشركات وقيمها، من أمازون إلى بورشه، ومن بيبسي إلى ويكيبيديا، تروي الشعارات قصصا لا تُرى بالعين المجرّدة، لكنها تعكس تاريخا وتوجها بصريا مقصودا ومدروسا.

ابتسامة أمازون الممتدة من "A" إلى "Z"

في شعار "أمازون"، لا تقتصر الفكرة على السهم الذي يبدو كابتسامة، بل يربط بين أول حرف وآخر حرف في الأبجدية اللاتينية، في إشارة ذكية إلى أن الشركة تقدم كل شيء "من الألف إلى الياء".

عروس ستاربكس

ربما تساءلت يوما ولماذا اختارت "ستاربكس" عروسة بحر ذات ذيلين كشعار لها. استلهم مؤسسو الشركة الاسم من شخصية في رواية "موبي ديك" البحرية، ومن هنا اختاروا تصميم عروسة بحر مستوحى من نقش خشبي نرويجي يعود للقرن السادس عشر لتتماشى مع الطابع البحري.

تويوتا .. ثلاث بيضات متداخلة

يتكوّن شعار "تويوتا" من ثلاث بيضات متداخلة، قد تبدو مجرد أشكال انسيابية، لكنها في الواقع ترمز لقيم الشركة الأساسية. تمثل الأشكال الداخلية العلاقة بين "تويوتا" وعملائها، بينما يعبّر الشكل الخارجي عن "العالم وهو يحتضن تويوتا". والأدهى من ذلك، أن كل حرف في اسم "Toyota" يمكن إيجاده داخل التصميم البيضاوي – لكنك قد تحتاج لتدقيق النظر.

"دومينوز بيتزا".. ثلاث نقاط

يتضمن شعار "دومينوز بيتزا" ثلاث نقاط، ما قد يبدو عشوائيا، لكنه في الأصل كان يرمز إلى الفروع الثلاثة الأولى للشركة، مع نية لإضافة نقطة جديدة لكل فرع لاحق. إلا أن هذا الطموح التصميمي لم يصمد أمام توسّع السلسلة عالميا، والتي باتت تضم عشرات الآلاف من الفروع.

فايو: مزيج رياضي بين التناظري والرقمي

يعكس شعار "فايو" من سوني لمسة عبقرية لعشاق الرياضيات، رغم أن معناه قد لا يكون واضحا للجميع.

يشكل الحرفان "V" و"A" رمزا تمثيليا للإشارات التناظرية، في حين يرمز "I" و"O" إلى الإشارات الرقمية الثنائية، ما يجسد بدقة انتقال الشركة من التقنية التناظرية إلى الرقمية.

بيبسي: هويّة مستقبلية

أطلقت "بيبسي" عام 2023 شعارا جديدا احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيسها، مدمجة اللون الأسود للدلالة على "زيرو شوجر"، مع خطوط معاصرة تعبّر عن رؤية جريئة للمستقبل، وسبق أن كلف تصميم الشعار السابق عام 2009 نحو مليون دولار، مستندا إلى رموز فلسفية وفنية معقدة.

أبل: تفاحة المعرفة أم مصادفة تصميمية؟

رغم كثرة التفسيرات حول شعار "أبل" إذ يقال إنه تكريم لرواد العلم مثل إسحاق نيوتن وآلان تورينج، أو أنه يرمز إلى ثمرة المعرفة. لكن الحقيقة أكثر بساطة، فمصمم الشعار روب يانوف صرّح لاحقا بأنه لا يتذكر السبب الدقيق لاختياره لهذا الشكل.

شعارات تتحدث.. من جسر سان فرانسيسكو

هل تساءلت يوما عن معنى الخطوط الرأسية في شعار "سيسكو"؟ الجواب يكمن في اسم الشركة نفسه، حيث تمثل الخطوط رسما تجريديا لجسر "غولدن غيت" الشهير في سان فرانسيسكو. فقد اختار المؤسسون اسم الشركة أثناء عبورهم الجسر، وقرروا حينها تخليد المدينة والشكل المعماري الشهير في الشعار.

سهم فيديكس والدب الخفي في توبليرون

حازت "فيديكس" على جوائز لتضمينها سهما أبيض في الفراغ بين حرفي "E" و"x"، إشارة للحركة والدقة. أما "توبليرون"، فشعارها يخفي داخل جبل ماترهورن صورة دب، كرمز لمدينة برن السويسرية.

يونيليفر: 24 رمزا في شعار واحد

يتكون شعار "يونيليفر" من حرف "U" مكوَّن من 24 رمزا، يعبّر كل منها عن أحد جوانب قيم وأهداف الشركة، فمثلا، النحلة ترمز إلى التزام الشركة بحماية البيئة، بينما القلب يعبر عن التزامها بتحسين صحة ورفاهية الناس.

رموز الفروسية والسيطرة في عالم السيارات

شعار "بورشه" يتوسطه حصان مأخوذ من مدينة شتوتغارت، بينما اختارت "لامبورغيني" الثور رمزا للقوة. أما "ألفا روميو"، فتمزج بين صليب ميلانو وأفعى النبلاء الفيسكونتيين التي "تبتلع رجلاً".

من الجينز إلى الديناصورات: تفاصيل تُكتشف بالتدقيق

يحاكي ذيل شعار "ليفايز" شكل غرز الجيب الخلفي، بينما يخفي شعار "حديقة كولونيا للحيوانات" صورا لزرافة ووحيد قرن داخل صورة الفيل، إلى جانب رموز لكاتدرائية المدينة.

قصص ولّدت من الحاجة أو المصادفة

كان شعار "دومينوز بيتزا" يهدف لإضافة نقطة مع كل فرع جديد، لكنه توقف عند ثلاث مع التوسّع الهائل. أما شعار "ديل"، فإمالة حرف "E" تعكس رغبة مايكل ديل في "قلب العالم رأسا على عقب".

ألوان وشكل يحملان جذورا عميقة

"بي إم دبليو" استخدمت شعارا يمثل مروحة طائرة، إشارة لأصولها كمصنع محركات طائرات، أما ألوانه فمستوحاة من علم ولاية بافاريا. وعلى الجانب الآخر، تشير الخطوط اللونية في شعار "متحف لندن" إلى تطوّر حدود المدينة عبر الزمن.

تاريخ متخفٍ داخل الجمال البصري

من شعار "باركليز" الذي وُلد زمن الأمية واستخدم النسر كرمز للتعريف البصري، إلى شعار "تويوتا" الذي يمكن داخله اكتشاف كل حروف الاسم، تتشارك هذه العلامات في استخدام الفن كوسيلة لسرد الهوية.

ربما لا تُلاحظ الرموز الدقيقة عند النظر الأول، لكن الشعارات المصممة بإتقان تحمل في طياتها أكثر من مجرد اسم، إنها مرآة لقصة، ورؤية، وهوية تمتد لعقود، بل وقرون.