ارتفاع أرباح أوروبيس الألمانية للتوريدات المعدنية

أعلنت شركة المعادن الألمانية أوروبيس، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال العام المالي 2024 إلى 10ر416 مليار يورو مقابل 93ر140 مليون يورو في العام السابق.

وبلغت أرباح السهم الواحد 53ر9 يورو، مقابل 23ر3 يورو خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه، زادت أرباح التشغيل خلال العام المالي 2024 بنسبة 19% سنويا إلى 413 مليون يورو.

كما سجلت إيرادات الشركة السنوية زيادة طفيفة إلى 14ر17 مليار يورو مقابل 06ر17 مليار يورو في العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه سيقترح مجلس الإشراف والتنفيذي للشركة صرف توزيعات نقدية بقيمة 50ر1 يورو للسهم الواحد، مقابل 40ر1 يورو للسهم في العام السابق، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها إلى 3 أبريل 2025.