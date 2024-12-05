«كارجيل» تخطط لإنهاء خدمات 475 موظفاً

بدأت شركة كارجيل العالمية لتجارة السلع الأساسية تسريح موظفين في جميع أنحاء عملياتها الواسعة، الثلاثاء، في مسعى لخفض عددهم خمسة بالمئة.

وكارجيل شركة أمريكية كبرى في تجارة الحبوب واللحوم المصنعة، غير أنها تواجه انخفاضاً في عوائد أعمال الماشية والحبوب والبذور الزيتية. وفي ولاية مينيسوتا، حيث مقرها الرئيسي، تخطط كارجيل لإنهاء خدمات 475 موظفاً اعتباراً من الخامس من فبراير، حسبما ذكرت الشركة في رسالة إلى مسؤولي الولاية. وبدأت كارجيل في إبلاغ الموظفين بشأن التسريح هذا الأسبوع. تضم كارجيل 160 ألف موظف حول العالم، وقال المتحدث باسمها إن جميع المناطق ستتأثر بالتخفيضات.