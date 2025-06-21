%31 من شركات دبي تزيد قوتها العاملة في الربع الأول

%42 من الشركات العاملة في قطاع الخدمات حققت زيادة في معدل مبيعاتها

%28 من المستثمرين حققوا نمواً في مبيعات التصدير خلال الفترة ذاتها

كشفت دراسة استقصائية لقطاع الأعمال في دبي للربع الأول من 2025، صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن استمرار مرونة قطاع الأعمال في الإمارة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث سجّل المؤشر المركب لثقة الأعمال مستوى قدره 114.9 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 125.5 نقطة في الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس قدرة السوق على التكيّف والاستقرار وسط ضغوط التضخم العالمية.

وبحسب الدراسة، زاد 31% من الشركات من حجم قوتها العاملة خلال الربع الأول من عام 2025 مما يشير إلى تفاؤل في إدارة الموارد البشرية.

وأظهر قطاع الخدمات أقوى أداء بين القطاعات، حيث بلغ مؤشر ثقة الأعمال فيه 123 نقطة، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء.

في حين استقر مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصدير عند 116 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أفادت 42% من الشركات العاملة في هذا القطاع بحدوث زيادة في معدل المبيعات، ما يشير إلى الاستقرار النسبي لبيئة الأعمال العالمية رغم وجود بعض التحديات.

وارتفعت مبيعات التصدير لدى 28% من المستثمرين في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024 مما يشير إلى إيجابية الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي المقابل، سجل مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصنيع 109.8 نقاط في ظل استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

بينما واجه قطاع التجارة أكبر التحديات، حيث سجّل المؤشر 100.3 نقطة، ما يعكس توقعات محايدة في ظل محاولة شركات القطاع التكيف مع حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وسجلت الشركات نسبة 84% في تقييم أهمية جودة وتوفر البنية التحتية، و82% في مستوى الرضا عنها، مما يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته دبي في تقديم خدمات ومرافق عالمية المستوى.

وأبدت الشركات أيضاً نظرة إيجابية نحو توفر المواد الخام وحجم السوق.

ورغم انخفاض المؤشرات على أساس سنوي، حافظ مؤشر ثقة الأعمال للشركات الكبيرة على أداء قوي بلغ 119 نقطة، متجاوزاً بشكل طفيف المؤشر العام، مما يشير إلى قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيّف مع بيئة السوق المتغيرة.

وشهد مؤشر الشركات الكبيرة تقلبات طوال عام 2024 ومطلع عام 2025 مما يعكس الطبيعة الديناميكية لقطاع الأعمال في دبي.

وقد استمر أداء المؤشر أعلى من متوسط السوق العام، مما يعكس استقرار تلك الشركات ومكانتها في السوق.

وأظهر مؤشر ثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً مستقراً بلغ 114.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025، معادلاً المؤشر العام تقريباً وهو ما يعكس قدرة هذه الشركات على التكيف وتفاؤلها في بيئة الأعمال بدبي.

ويعكس اتجاه المؤشر منذ عام 2012 قدرة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع مختلف الدورات الاقتصادية، مع الحفاظ على توقعات عامة إيجابية، حيث يدل المستوى الحالي لمؤشر ثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة على تفاؤل بشأن قطاع الأعمال في دبي.

وتشير التوقعات إلى حدوث تعافٍ في مستويات التوظيف خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ يخطط 28% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القوى العاملة خلال نفس الربع.

وبشكل عام، تعكس توقعات الربع الثاني من عام 2025 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حالة من التفاؤل في غالبية المؤشرات، على الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق بالربحية وأسعار البيع.

أجريت الدراسة الاستقصائية الربع السنوية لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025 على عينة إجمالية تشمل 614 شركة من جميع أنحاء إمارة دبي.

وتضمنت العينة مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتي تشتمل على تمثيل كافٍ من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وبما يتناسب مع القيمة المضافة لكل منها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.