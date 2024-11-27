«روش» تشتري بوسيدا للأدوية مقابل 1.5 مليار دولار

أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش هولدنج، أمس، توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة بوسيدا ثيرابيوتيكس الأمريكية للأدوية بسعر 9 دولارات للسهم الواحد. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وستبدأ روش تقديم عرض لشراء أسهم بوسيدا مقابل 9 دولارات نقداً للسهم الواحد إلى جانب دفعات إضافية وفقاً لأداء بوسيدا بما يعادل 4 دولارات للسهم.

وتقدر الصفقة قيمة بوسيدا بنحو مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى 1.5 مليار دولار. ويزيد السعر النهائي المعروض بنسبة 215% عن سعر السهم في ختام تعاملات البورصة أمس.

وقالت روش إن الاستحواذ على بوسيدا سيساعد في تطوير أدوية جديدة ومتقدمة للسرطان وأمراض المناعة والأعصاب.يذكر أن روش وبوسيدا تعملان معاً لتطوير أدوية لسرطان الدم. وستعزز الصفقة الأخيرة الشراكة التي بدأت في 2022.