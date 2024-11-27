«إعمار» تطلق وجهة عقارية فاخرةفي مرسى راشد لليخوت

أعلنت شركة أعمار العقارية أمس الأول عن إطلاقها مشروعاً فاخراً جديداً بدبي في منطقة مرسى راشد لليخوت والمارينا ويحمل اسم «مارينا بليس 2».

والوجهة الجديدة المطلة على البحر تقع بين قلب دبي التاريخي ومركز المدينة الحديث النابض بالحياة، ويوفر للسكان إمكانية الوصول المباشر إلى المرسى.

ويقدم المشروع الجديد من إعمار مجموعة من الشقق الفاخرة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف وبنتهاوس، ومن المتوقع تسليم المشروع في ديسمبر من العام 2028.

ويأتي إطلاق المشروع الجديد لينضم إلى قائمة المشاريع العقارية الفاخرة في دبي، والتي تلاقي طلباً استثنائياً من قبل الأثرياء المحليين والدوليين، حيث بات اليوم الطلب أقوى من المعروض في سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، إذ حققت هذه الفئة من العقارات مكاسب رأسمالية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، نظراً لما توفره من مستوى جودة عال، وخيارات تصميم حديثة ومتنوعة وأسعار تنافسية مقارنة بالوجهات الفاخرة الأخرى حول العالم.