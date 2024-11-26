" انتيريورز" تستعرض حلولا مبتكرة للأثاث الفاخر

تجارب فريدة، تصاميم عصرية، وخدمة عملاء شخصية في أجواء تنبض بالراحة والفخامة، هذا ما تبض به " انتيريورز"، العلامة التجارية الأبرز والمتخصصة في عالم الأثاث والمفروشات والديكور المنزلي الفاخر، و التي أسسها المرحوم عيسى صالح القرق في العام 1968 ، ويتميز مصمموها الداخليون بالإبداع والخبرة، حيث يقدمون حلولاً مبتكرة ومخصصة لتحويل أي مساحة إلى بيئة فريدة وجذابة.

وأوضح رائد ديبس الرئيس التنفيذي لشركة " انتيريورز" أن إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، تواصل تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم انفتاحاً، حيث حققت إمارة دبي شهرة عالمية واسعة النطاق جعلتها وجهة عالمية للفعاليات والمعارض الدولية.

عقد من الابداع

وأضاف ان أسبوع دبي للتصميم يعتبر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التصميم، والذي يعقد هذا العام تحت شعار "عقد من الإبداع"، حيث تسلط النسخة العاشرة منه الضوء على التأثير الثقافي والاقتصادي المستدام للحدث على قطاع التصميم، الذي يقدر حجمه بنحو 26 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط ويجمع أكثر من 500 من قادة التصميم والعلامات التجارية المعروفة والناشئة من أكثر من 40 دولة، في حي دبي للتصميم.

وقال أن الشركة المتخصصة في مجال الأثاث التي تأسست قبل ثلاث سنوات من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مازالت تحصد منذ ذلك التاريخ، نجاحا لافتا حيث حازت على العديد من جوائز التصميم والتقدير من المنظمات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وتعتبر الاكثر مشاركة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك دعم أنشطة مركز دبي للتوحد وحملات "تنظيف العالم" و"دبي مدينة تهتم".

وأشار إلى أن " انتيريورز"، واكبت النهضة الاقتصادية والعمرانية في الدولة، وتعتبر جزءا ن هذه النهضة، وتركز في عملها على ثلاث محاور أساسية وهي: الجودة والابتكار والتميز، حيث تؤكد على محور الجودة في نوعية الأثاث، والابتكار في تصاميمها الفريدة، والتميز في العلاقة مع المستهلكين.

شهادة فخر

وقال ديبس أن المستهلكين من عملاء الشركة ينحدرون من 3 أجيال وهم الاجداد والاباء والاحفاد، وذلك بسبب الثقة التي غرستها العلامة التجارية لديهم، وهي شهادة نفاخر بها حيث ساهمت الشركة في تأثيث العديد من القصور والفلل والمساكن والفنادق والمدارس والمستشفيات والمطاعم خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ" انتيريورز"، أنها تمتلك العديد من الماركات العالمية الحصرية التي تمثلها في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأثاث الفاخر، والتي تركز على الجودة والتصاميم الفريدة.

وأكد أن الشركة تمتلك فلسفة رائدة تجمع من خلالها بين الشعور بالراحة والرفاهية والتصاميم المميزة والمواد ذات الجودة العالية، وتلبي باستمرار أذواق المستهلكين في الدولة والمنطقة بشكل عام، وذلك عن طريق استقطاب قطع الأثاث التي تجمع بين الاناقة والجودة في آن واحد.

وأشار إلى أن سوق الإمارات العربية المتحدة يتميز بالتنوع والتميز والمنافسة الشديدة لذا تسعى الشركة التي تمتلك خبرة في عالم المفروشات تمتد إلى أكثر من 56عاماً، كرست خلالها مفاهيم خاصة تلتزم بها في كل ما تقوم به، إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز ومواكبة التطور العمراني والعصري في الدولة والمحافظة على عملائها القدام في ذات الوقت.

وأضاف أن " انتيريورز" تمتلك 6 معارض أثنان في العاصمة أبو ظبي و2 في إمارة دبي وواحدا في إمارة الشارقة وفرع أخر في مدينة العين، هذا إلى جانب قسم المشاريع الذي يؤثث الفنادق والمطاعم والمدارس

والمستشفيات وغيرها، فضلا عن اطلاق منصتها للتجارة الالكترونية منذ عامين لتوسيع خدماتها وإتاحة الفرصة لعملائها لاختيار الطريقة الأنسب والأكثر راحة لهم في عملية الشراء.

وأوضح ان الشركة تمتلك فريق عمل مؤلف من مهندسي ومهندسات ديكور يساعدون المستهلكين في اختيار التصاميم التي تلبي أذواقهم وتعكس أسلوب أصحابها، حيث تجمع تصاميم “ انتيريورز" بين الكلاسيكية القديمة والكلاسيكية الجديدة والتصاميم العصرية والحديثة.

وحول شراكة " انتيريورز" مع العلامة شركة "جورجيو" التي تأسست في العام 1956 أوضح ديبس أنه تمت الشراكة معها في العام 2006، مشيرا إلى أنها تعتبر رائدة في عالم الاثاث وتستعرض اثاثها في معرض ميلان بإيطاليا سنويا.

وأوضح أن الاثاث الذي تستعرضه "انتيريورز" في أسبوع دبي للتصميم الذي يستضيفه حي دبي للتصميم، هو من أحدث انتاجات "جورجيو" وتتألف من كنب دائري مصنوعا من جلد النابوك، فيما تم استخدام ريش الاوز في صنع مساند الكنب لإضفاء مزيدا من الشعور بالراحة ، فضلا عن استعمال معدن "استنلس ستيل" والعروف بمقاومته للصدأ في هيكل الكنب.

جودة وأناقة

وأفاد أيضا بأنه تم استعرض طاولة دائرية مصنوعة من الزجاج والرخام و"الاستنلس ستيل"، ومكتب فخم المصنوع من خشب السيكامور، واثاث ملائم للجلسات الخارجية مصنوع من مواد مقاومة لأشعة الشمس والعوامل الجوية، حيث تم استخدام الاسفنج المقاوم لامتصاص المياه في المساند، كما تم حياكة الكراسي بطريقة يدوية تميزها عن غيرها من قطع الاثاث الموجودة في الاسواق.

هذا إلى جانب استعراض إضاءات جانبية وثريات للاستخدام الداخلي والخارجي يتم شحنها عن طريق شواحن الهواتف المتحركة، وهذا ما يعكس التزام "انتيريورز" بالجودة والاناقة.

واكد ان الشركة تخطط للانطلاق إلى المنطقة الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط من دبي كمحطة رئيسية عالمية للأثاث والمعارض ، حيث تعتزم رفع توسعاتها داخل الدولة وخارجها انطلاقا من دبي.