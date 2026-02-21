تويوتا موتور تستدعي 4374 مركبة لتحديث ناقل الحركة

أعلنت شركة تويوتا موتور للهندسة والتصنيع عن استدعاء 4374 مركبة لتحديث برنامج وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة.

جاء ذلك في إشعار استدعاء، نشرته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وتستدعي شركة تويوتا بعض سيارات لكزس إل.إكس 600، موديل 2025-2026.

وفي حالة تعطل صمام الملف اللولبي لناقل الحركة، ربما ينقطع الاتصال بين وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة ووحدة التحكم الالكترونية للمحرك، مما قد يؤدي إلى تلف ناقل الحركة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

ويمكن أن يتسبب تلف ناقل الحركة في فقدان قوة الدفع، مما يزيد من خطر وقوع حادث. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تلف ناقل الحركة في تسرب سائل ناقل الحركة، مما يزيد من خطر نشوب حريق.

وسيقوم الوكلاء بتحديث برنامج وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة مجانا.