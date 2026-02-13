«ميتا» تراهن بـ 10 مليارات دولار على الذكاء الاصطناعي

​قالت شركة ميتا، أمس، إنها ​بدأت في إنشاء مركز بيانات بـ 10 مليارات دولار في ولاية إنديانا الأمريكية، في سباقها ⁠للحصول على القدرات الحاسوبية الهائلة اللازمة لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة العملاقة، إن المنشأة مصممة لتوفير طاقة تبلغ جيجاوات ‌عند بدء تشغيلها، ووفقاً ‌لمشغلي شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة فإن هذا يعادل تزويد حوالي 800 ​ألف منزل بالطاقة.

يأتي ​هذا الإعلان في ⁠الوقت الذي تتنافس فيه «ميتا» وغيرها من شركات ​التكنولوجيا ⁠الكبرى ⁠على بناء مراكز بيانات ضخمة للتفوق على بعضها ⁠البعض، فيما يعتبره المسؤولون التنفيذيون سباقاً في مجال الذكاء الاصطناعي يحدث مرة واحدة في كل جيل، ‌حتى مع تزايد معارضة الجماعات المعنية ​بالبيئة والمستهلكين لهذا التوسع، الذي يستهلك الكثير من الطاقة.