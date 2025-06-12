«DHL» تستثمر نصف مليار يورو بالشرق الأوسط مع التركيز على الإمارات والسعودية

تعتزم «DHL» شركة الخدمات اللوجيستية والبريد الألمانية دي.إتش.إل جروب، استثمار أكثر من 500 مليون يورو في الشرق الأوسط مع التركيز على الإمارات والسعودية.

وقال جون بيرسون، الرئيس التنفيذي لشركة دي.إتش.إل إكسبريس «يعكس استثمارنا (في الشرق الأوسط) الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنطقة في ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتزامنا بدعم تحولها إلى محفز للتجارة الإقليمية والعالمية. وتشهد شركة دي.إتش.إل إكسبريس نمواً ديناميكياً وإمكانات تصديرية واعدة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة».

تشمل الاستثمارات الجديدة القطاعات الأربعة لمجموعة دي.إتش.إل جروب، وهي دي.إتش.إل إكسبريس ودي.إتش.إل جلوبال فورواردينج ودي.إتش.إل سبلاي تشين ودي.إتش.إل إي كوميرس. ومن المقرر ضخ هذه الاستثمارات حتى عام 2030.