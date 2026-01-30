أمازون تعتزم استثمار مليارات الدولارات في أوبن إيه.آي

أكد مصدر مطلع لرويترز أمس الخميس أن أمازون تجري محادثات لاستثمار عشرات المليارات في أوبن إيه.آي وإن قيمة الاستثمارات قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وقال المصدر إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى ولم ⁠يستقر الطرفان على قيمة الاستثمارات بعد.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى لعقد شراكات مع أوبن إيه.آي، مراهنة على أن العلاقات الوثيقة مع شركة الذكاء الاصطناعي ⁠الناشئة ستمنحها ميزة تنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن أوبن إيه.آي تسعى إلى جمع تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، ​مما سيرفع قيمتها إلى نحو 830 مليار دولار. ​وتجري مجموعة سوفت بنك ​محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار إضافية في الشركة ‌المصنعة لتطبيق الدردشة ‌الآلية الذائع الصيت ⁠تشات جي.بي.تي. وذكرت وول ستريت جورنال، التي نشرت الخبر أولا، أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي يقود المفاوضات مع ​الرئيس التنفيذي لشركة أوبن ​إيه.آي سام ألتمان.

وأحجمت أمازون عن التعليق، في حين لم ترد شركة أوبن إيه.آي ‍على طلب رويترز للتعليق بعد.

وذكر موقع ذي إنفورميشن أمس الأربعاء أن شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار دولار في أوبن إيه.آي.

وتجري شركة إنفيديا، وهي المستثمر ‍الحالي الذي تعمل رقائقه على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بأوبن إيه.آي، محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار، في حين تجري مايكروسوف، الداعم للشركة منذ فترة طويلة، محادثات لاستثمار أقل من 10 مليارات دولار.