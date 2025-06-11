«صن نوفا» الأمريكية للطاقة الشمسية تشهر إفلاسها

قدمت «صن نوفا إنيرجي إنترناشونال» إحدى أكبر شركات ألواح الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة طلباً لإشهار إفلاسها في ولاية تكساس، بعد تراكم ديونها وتراجع مبيعاتها. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الطلب، الذي قدمته الشركة للقضاء، لإشهار إفلاسها القول إنها تعتزم بيع «كل أو أغلب» أصولها، وبدء تصفية منظمة لأصولها العقارية.

تمتلك الكيانات التابعة لصن نوفا، والتي قدمت طلب الإفلاس، سيولة نقدية بقيمة 13.5 مليون دولار، في حين عليها ديون طويلة الأجل تبلغ 8.9 مليارات دولار. ويعاني قطاع الطاقة الشمسية السكنية في الولايات المتحدة من ارتفاع الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة، وانخفاض الحوافز الحكومية في ولاية كاليفورنيا.