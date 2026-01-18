أول طائرة ركاب بأجنحة قابلة للطي.. ما فائدتها؟

تمثل طائرة بوينغ 777X واحدة من أكثر الابتكارات إثارة في تاريخ الطيران التجاري، بعدما أصبحت أول طائرة ركاب مزودة بأجنحة قابلة للطي، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الكفاءة التشغيلية ومتطلبات البنية التحتية للمطارات حول العالم.

فكرة الأجنحة القابلة للطي ليست جديدة في عالم الطيران، إذ تعود جذورها إلى بدايات القرن العشرين، واشتهرت بشكل واسع في الطائرات العسكرية، ولا سيما تلك المصممة للعمل على حاملات الطائرات، إلا أن نقل هذا المفهوم إلى طائرة تجارية عملاقة بحجم 777X يُعد سابقة هندسية لافتة.

وتعود الحاجة إلى هذا التصميم غير التقليدي إلى قرار بوينغ تزويد الطائرة بأجنحة أطول بنحو 23 قدماً مقارنة بطراز 777 الحالي، ما يمنحها كفاءة أعلى في استهلاك الوقود بفضل زيادة الرفع الهوائي وتقليل السحب، غير أن هذا الامتداد الكبير خلق تحدياً عملياً، إذ تجاوز باع الجناحين الحدود المعتمدة في العديد من مطارات العالم والمصممة لاستقبال طائرات فئة 777.

ولتفادي إجبار المطارات على تحديث بواباتها أو تقييد نطاق تشغيل الطائرة، لجأت بوينغ إلى حل مبتكر يتمثل في أطراف أجنحة قابلة للطي، تُستخدم حصراً على الأرض أثناء الوقوف أو التحرك داخل المطارات، لتتوافق مع البنية التحتية الحالية، أما أثناء الإقلاع والتحليق، فيجب أن تكون الأجنحة ممدودة بالكامل، إذ إن تحليق الطائرة وهي مطوية غير ممكن عملياً بسبب الحاجة القصوى إلى الرفع الهوائي لتحقيق الأداء الآمن.

أُعلن عن 777X لأول مرة في معرض دبي للطيران عام 2013، وكان من المخطط أن تدخل الخدمة في 2020، إلا أن تعقيدات التصميم والتحديات التنظيمية أدت إلى تأخير البرنامج، ووفق التقديرات الحالية، من المنتظر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027، بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة لنقل الركاب.

وتشمل عائلة 777X نسختين مخصصتين للركاب، هما 777-9 الأكبر و777-8 الأصغر، ويصل طول 777-9 إلى أكثر من 251 قدماً، مع باع جناحين يبلغ 235.5 قدماً، ما يجعلها أكبر طائرة تجارية في العالم عند دخولها الخدمة، كما صُممت المقصورة الداخلية لتوفير تجربة أكثر هدوءاً وراحة، مع تحسين مستويات الرطوبة وتوسيع المساحات في جميع درجات السفر.

وتؤكد بوينغ أن الطائرة ستستهلك وقوداً أقل بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي ستحل محلها، في وقت تسعى فيه شركات الطيران إلى خفض التكاليف والانبعاثات الكربونية، وبهذا، لا تمثل الأجنحة القابلة للطي مجرد حل هندسي ذكي، بل عنصراً محورياً في استراتيجية 777X لتشكيل مستقبل الطيران التجاري بعيد المدى.