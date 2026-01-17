وداعاً لـ "H" القديم… لماذا غيّرت هوندا شعارها التاريخي؟

أعلنت شركة هوندا اليابانية عن شعارها الجديد H، ليحل محل الشعار الحالي المحاط بدائرة مربعة، وذلك بدءا من جميع موديلاتها اعتبارا من عام 2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تصفه الشركة بـ "مرحلة التحول وإعادة التأسيس"، في وقت تركز فيه على السيارات الكهربائية والهجينة، وتحديث هوية علامتها لتواكب العصر الحديث.

الشعار الجديد بسيط وعصري، حيث تم الاستغناء عن الإطار المحيط بالحرف، ليصبح الحرف H وحده، مستوحى من شكل "يدين ممدودتين"، حسبما أوضحت الشركة، ليمثل "التزام هوندا بتوسيع إمكانيات التنقل وخدمة احتياجات العملاء بصدق".

وتصف هوندا هذه الخطوة بأنها تمثل ما تعتبره "مرحلة تأسيس ثانية"، مع الحفاظ على الروح الأساسية للعلامة التجارية التي تأسست منذ أكثر من ستة عقود.

وسيظهر الشعار الجديد أولا على السيارات الكهربائية والهجينة (HEV) ضمن سلسلة 0 الاختبارية، قبل أن يمتد ليشمل جميع سيارات هوندا الأخرى، كما سيُستخدم في جميع أنشطة الشركة، بما في ذلك صالات العرض، الحملات الإعلامية، وسباقات السيارات.

ويعد هذا التغيير هو المرة الخامسة التي تُعدل فيها هوندا شعار H منذ ظهوره لأول مرة في عام 1963، وهو الأول منذ 1969 الذي لا يكون فيه الشعار محاطا بإطار.

وفي الوقت نفسه، يستعيد التصميم الجديد بعض ملامح الشعار الأصلي، مما يمنح شعورا بالعودة إلى الجذور.

يُذكر أن هوندا ليست الوحيدة التي قامت بتحديث شعارها مؤخرا، فقد اتبعت شركات كيا، بويك، بورشه، ورانج روفر أسلوب التجديد للتأكيد على هوية علامتها في عصر السيارات الكهربائية والهجينة.

ويشير خبراء صناعة السيارات إلى أن التغيير محسوب بعناية، على عكس تجربة كيا عام 2021 التي أثارت جدلا بسبب صعوبة قراءة شعارها الجديد، ما أدى إلى ارتباك مؤقت لدى العملاء قبل أن تعود الشركة وتحقق مبيعات قياسية.

وتؤكد هوندا أن شعارها الجديد ليس مجرد تغيير بصري، بل يعكس التزامها بالابتكار والتحول نحو التنقل المستدام، مع إمكانية تطبيقه بسهولة على جميع المنصات والمنتجات المستقبلية.

وسيضمن التصميم البسيط والواضح سهولة التعرف على العلامة التجارية دون أي لبس، خصوصا عند مشاهدة سيارات CR-V وCivic الأكثر مبيعا وهي تحمل الشعار الجديد.

مع خطط الشركة لإطلاق منصات هجينة ومحركات جديدة في 2027، يأتي هذا التحديث في توقيت مناسب لتجديد صورة هوندا عالميا، مع الحفاظ على إرثها العريق وتاريخها الطويل في صناعة السيارات.

ويعكس الشعار الجديد رؤية هوندا نحو المستقبل، مع الحفاظ على هويتها التقليدية التي يعرفها العملاء حول العالم.