لماذا تصبح عجلة القيادة فجأة ثقيلة؟ 5 أسباب وراء المشكلة

من المشكلات التي تواجه سائقي السيارات صعوبة تحريك عجلة القيادة، فهي ليست شيئاً مزعجاً فقط، بل إشارة على خلل ما يستدعي الإصلاح الفوري والسريع، لأن تحريكها بطريقة خاطئة قد بؤدي إلى تأثير سلبي كبير ربما يضر بسلامة السيارة وقائدها.

ويعد فهم أسباب حدوث ذلك أولى الخطوات نحو حل المشكلة، وهذه 5 أسباب شائعة وراء حدوث هذه المشكلة وفق موقع autoscommunity

من الأسباب الشائعة لتصلب عجلة القيادة نقص سائل التوجيه المعزز، حيث ينقل هذا السائل الهيدروليكي الطاقة في نظام التوجيه، مما يُسهّل تحريك عجلة القيادة، عندما ينخفض ​​مستوى السائل، بسبب تسرب، لا يكون هناك ضغط كافٍ لدعم عملية التوجيه، مما يؤدي إلى تصلبها.

2. عطل في مضخة التوجيه المعزز

تُعدّ مضخة التوجيه المعزز قلب نظام التوجيه، فهي المسؤولة عن ضغط سائل التوجيه المعزز وتدويره، إذا بدأت المضخة بالتعطل، فلن تتمكن من توليد الضغط اللازم لتوجيه السيارة. قد يؤدي ذلك إلى شعور بثقل عجلة القيادة وعدم استجابتها، خاصةً عند السرعات المنخفضة أو عند تشغيل السيارة لأول مرة، غالباً ما تُصدر المضخة المعطلة صوت أنين يزداد ارتفاعًا مع زيادة دوران عجلة القيادة.

3. سير المحرك

يُشغّل سير المحرك العديد من ملحقات السيارة، بما في ذلك مضخة التوجيه المعزز، مع مرور الوقت، قد يتشقق هذا السير أو يتلف أو يتمدد.

قد ينزلق السير البالي أو المرتخي على بكرة المضخة، مما يمنعها من العمل بكفاءة. يؤدي ذلك إلى فقدان متقطع أو كامل لقوة التوجيه المعزز.

يُعدّ سماع صوت صرير من حجرة المحرك، خاصةً عند تشغيل السيارة أو الانعطافات الحادة، من الأعراض الشائعة.

4. مشاكل في علبة التوجيه

علبة التوجيه عنصر أساسي يربط عجلة القيادة بالعجلات الأمامية، في حال تلفها أو تآكلها، قد تتعطل، مما يُصعّب تحريك عجلة القيادة. قد تتطور هذه المشكلة تدريجياً مع مرور الوقت أو تظهر فجأة بعد الاصطدام بحافة رصيف أو حفرة كبيرة، مشاكل علبة التوجيه خطيرة وقد تؤثر بشكل كبير على قدرتك على التحكم بالسيارة.

5. مشاكل الإطارات والمحاذاة

أحياناً، لا تكمن المشكلة في نظام التوجيه المعزز، بل في الإطارات، فالإطارات غير المنفوخة جيداً تزيد الاحتكاك بين المطاط والطريق، مما يتطلب جهداً أكبر لتحريك عجلة القيادة.

وبالمثل، إذا كانت عجلاتك غير مضبوطة، فقد تتعارض مع بعضها، مما يجعل التوجيه ثقيلًا وغير سلس،لذا، يُعد فحص ضغط الإطارات بانتظام والتأكد من ضبط زوايا العجلات أمر ضروريًاً لضمان قيادة سلسة.



