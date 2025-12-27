حتى المكالمات بلا يدين لا تحميك.. الحديث أثناء القيادة فخ قاتل

يبدو للبعض أن التحدث أثناء القيادة أمراً سهلاً، فيدا السائق على عجلة القيادة، والعينان مفتوحتان، وتبدو المحادثة القصيرة وكأنها غير ضارة.

لكن نشاط الدماغ يروي قصة مختلفة، فالتحدث يجبر الدماغ على تقسيم الانتباه بين اللغة والرؤية ما قد يؤدي إلى مالا يحمد عقباه.

أظهرت الأبحاث الجديدة أن هذا التقسيم يؤثر على القيادة في مرحلة مبكرة جداً، بدءاً من كيفية تحرك العينين نحو الأشياء المهمة.

قام فريق بحثي من جامعة فوجيتا الصحية في اليابان باستكشاف كيف يؤثر التحدث على سلوك العين أثناء المهام البصرية السريعة المشابهة للقيادة.

فالتحدث يفرض على الدماغ تقسيم انتباهه بين معالجة اللغة والرؤية، وهما وظيفتان تتنافسان على موارد معرفية محدودة وفق موقع earth.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الانقسام يؤدي إلى إبطاء حركات العين الأساسية اللازمة لمسح الطريق بأمان، حتى قبل أن يصل الأمر إلى اتخاذ قرارات مثل الكبح أو تغيير المسار.

تعتمد القيادة بشكل كبير على الرؤية، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من معلومات القيادة تصل عبر العينين.

تبدأ العين أثناء القيادة بمعالجة بصرية بتوجيه حركة العين نحو الهدف، ثم التعرف عليه، ثم التخطيط الحركي، ومن ثم الاستجابة الجسدية، وإذا حدث تأخير في الخطوة الأولى فينعكس على جميع المراحل اللاحقة.

أجرى فريق البحث، بقيادة الدكتور أوهارا، تجربة على 30 شخخصاً يتمتعون بصحة جيدة، وطُلب من المشاركين أداء مهام حركة عين سريعة في ثلاثة أوضاع: التحدث، والاستماع، وعدم القيام بأي مهمة إضافية، وخلال التجربة، كان عليهم توجيه أنظارهم بسرعة ودقة نحو أهداف تظهر في اتجاهات مختلفة.

نتائج مهمة

أظهرت النتائج أن التحدث أبطأ حركة العين بثلاث طرق رئيسية: تأخر بدء الحركة، وزيادة زمن وصول العين إلى الهدف، وطول فترة استقرار النظرة عليه.

من ناحية أخرى لم يُظهر الاستماع فقط أو غياب المهام أي تأثير يُذكر، ما يؤكد أن الجهد الذهني المرتبط بإنتاج الكلام هو العامل المؤثر.

لاحظ الباحثون أن التأخير كان أوضح عند النظر إلى الأسفل، وهو اتجاه مهم أثناء القيادة لرصد العوائق القريبة.

وتؤكد الدراسة أن حتى المكالمات دون استخدام اليدين لا تلغي الخطر، لأن التخطيط للكلام نفسه يستهلك موارد الانتباه.

خلاصة الدراسة

تخلص النتائج إلى أن التحدث يعطل الرؤية في مرحلة مبكرة، قبل أن يدرك السائق ذلك بوعي، ما يجعل المحادثة أثناء القيادة عامل خطر حقيقي قد يزيد احتمالات الحوادث، خاصة في ظروف الازدحام.