ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا خلال نوفمبر

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ارتفاع مستوى تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر الماضي، وارتفع تسجيل السيارات 2.1 % على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 44.1 %، وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة التي تعمل بالشحن 38.4 %، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة 4.2 % فقط.

وعلى النقيض، تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين 21.9 %، والسيارات التي تعمل بالديزل 23.2 %. وخلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، ارتفع مستوى تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 1.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.