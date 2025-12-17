ابتكار مذهل.. طريق يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة

حقق باحثون أمريكيون تقدما ثوريا قد يغير مستقبل السيارات الكهربائية على الطرق، بعد تجربة ناجحة لشحن شاحنة كهربائية ثقيلة لاسلكيا أثناء قيادتها بسرعات الطرق السريعة.

أُجريت التجربة على ربع ميل من الطريق السريع الأمريكي 52/231 في مدينة ويست لافاييت، إنديانا، حيث قام فريق جامعة بيردو بتركيب نظام نقل طاقة لاسلكي ديناميكي تحت سطح الخرسانة، ويعد هذا النظام حاليا قيد براءة الاختراع.

وقادت شاحنة نصف مقطورة كهربائية من طراز كومينز Class 8، تم تعديلها خصيصا لهذه التجربة، فوق نظام الملفات المخفي بسرعة 65 ميلاً في الساعة، مستمدة 190 كيلوواط من الطاقة أثناء الحركة، وتعادل هذه القدرة تقريبا الكهرباء التي يستخدمها نحو 100 منزل أمريكي، وفقا لموقع interestingengineering.

وأكد الباحثون أن التجربة تثبت أن فكرة شحن المركبات الكهربائية أثناء الحركة ليست مجرد تصور نظري، بل يمكن تنفيذها على نطاق واسع.

يعتمد النظام على ملفات إرسال مدمجة داخل الطريق، تولد مجالا مغناطيسيا، بينما تحمل الشاحنة ملفات استقبال أسفل هيكلها، وعند مرور الشاحنة فوق الملفات، تنتقل الطاقة مباشرة إلى بطارية المركبة في الوقت الفعلي، مع تصميم خاص يسمح للعمل ضمن الخرسانة المستخدمة في أكثر الطرق ازدحاما في الولايات المتحدة.

وأشار الدكتور ديونيسيوس أليبرانتيس، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بجامعة بيردو، إلى أن نقل الطاقة عبر مسافات كبيرة من خلال الخرسانة إلى هدف متحرك يزن عشرات الآلاف من الأرطال يمثل تحديا هندسيا كبيرا.

وأضاف: "تقديم هذه الطاقة العالية لشاحنة تتحرك بسرعة آلاف المرات أعلى من ما تتلقاه الهواتف الذكية يجعل الأمر أكثر تعقيدا".

وقدمت شركة كومينز الشاحنة الكهربائية للتجربة، وأكد جون كريس، كبير مهندسي التكنولوجيا بالشركة، أن النظام يمثل حلا عمليا قد يغير قواعد النقل التجاري على الطرق السريعة بفضل طاقته العالية وتكلفته الواعدة.

ويتيح تصميم النظام الذي يستهدف الشاحنات الثقيلة أيضا إمكانية شحن المركبات الأخف تلقائيا، مما قد يسرع من اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع، خاصة أن الشاحنات تشكل العمود الفقري لقطاع النقل والبضائع في الولايات المتحدة.

ويعاني قطاع الشاحنات الكهربائية حاليا من قيود البطارية وحجمها ووزنها ووقت الشحن الطويل، لكن الباحثين يعتقدون أن الشحن أثناء القيادة سيتيح استخدام بطاريات أصغر، سواء في الشاحنات أو سيارات الركاب الكهربائية، ما قد يقلل من التكاليف ويزيل القلق بشأن مدى السير.

وأوضح الدكتور جون هادوك، أستاذ الهندسة المدنية والبناء بجامعة بيردو، أن هذه التقنية يمكن أن تلغي تماما ما يُعرف بـ"القلق من مدى القيادة"، حيث يمكن للمركبة أن تشحن بطاريتها أثناء السير على الطريق.

يأتي هذا المشروع ضمن ASPIRE، مركز أبحاث الهندسة التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية للبنية التحتية للنقل الكهربائي، والذي أُطلق في 2018، ويهدف إلى تطوير تقنيات مستقبلية للنقل الكهربائي المستدام.