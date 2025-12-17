شجرة بوزن طنين تسقط على سيارة كهربائية.. شاهد ماذا حدث

أجرت شركة BYD الصينية اختبار متانة صارما على سيارتها الكهربائية YangWang U8، حيث أُلقيت شجرة ضخمة تزن نحو طنَين على سقف السيارة، لتقييم قدرة هيكل المركبة على تحمل الصدمات الشديدة وحماية الركاب.

أُجري الاختبار مؤخرا في جزيرة هاينان، وأظهرت النتائج أن السيارة لم تتعرض لأي أضرار داخلية، وهو ما يعكس صلابة هيكلها وقدرته على امتصاص الصدمات العنيفة.

وقد أجرى المهندسون الاختبار ثلاث مرات، مع زيادة المسافة التي تسقط منها الشجرة في كل مرة، بهدف قياس قدرة السيارة على تحمل تأثيرات مختلفة للطاقة الخارجية، وفقا لموقع carscoops.

وتعتمد سيارة YangWang U8 على منصة e⁴ المبتكرة، بالإضافة إلى نظام DiSus-P للتحكم الهيدروليكي في الهيكل، والذي يساهم في تعزيز قدرة السيارة على مواجهة الضغوط والصدمات.

وخلال الاختبارات، تم رفع الشجرة إلى الوضع العمودي وأُلقيت على سقف السيارة ثلاث مرات من مسافات 3 و4 و5 أمتار، ما أدى إلى تصاعد طاقة الاصطدام من 36.3 إلى 50.4 كيلوجول، أي ما يعادل سقوط وحدة تكييف هواء من مبنى مكون من أربعين طابقا، وعلى الرغم من ذلك، بقيت المقصورة الداخلية سليمة، مما يشير إلى قدرة السيارة على حماية الركاب من صدمات خارجية قوية.

