فورد تتكبد شطب أصول بـ 19.5 مليار دولار بإعادة هيكلة أعمالها في السيارات الكهربائية

أعلنت شركة فورد العملاقة للسيارات عن إعادة هيكلة شاملة لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية الخاسرة، متوقعة تكبد شطب أصول بقيمة إجمالية تبلغ نحو 19.5 مليار دولار، معظمها سيتم تسجيله خلال هذا الربع المالي.

وفي إطار هذه العملية، ستوقف فورد إنتاج النسخة الكهربائية بالكامل من شاحنتها الكبيرة (إف 150). وتعتزم الشركة التركيز بشكل أكبر على السيارات الهجينة وتوجيه خط إنتاجها الكهربائي نحو الطرازات الصغيرة.

وبعد النجاح الذي حققته شركة تسلا، ضخت كبرى شركات السيارات الأمريكية، بما في ذلك جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس، مليارات الدولارات لتوسيع عروضها الكهربائية، بما في ذلك خطط لتحويل الشاحنات الشعبية إلى كهربائية. وتعد «إف 150» واحدة من أكثر السيارات مبيعاً في السوق الأمريكية.

لكن الشاحنات الكهربائية، سواء من فورد أو سيارة «سايبرتراك» من تسلا، لم تحقق المبيعات بالكمية التي كانت الشركات تأملها.

وتعرض السوق لضربة أخرى بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار للسيارات الكهربائية. وأوضح المدير التنفيذي لفورد، جيم فارلي، لقناة «سي إن بي سي» أن السيارات الكهربائية تمثل حالياً نحو 5% فقط من أعمال الشركة، مقارنة بحوالي 12% قبل انتهاء الدعم في نهاية سبتمبر.

وسجلت وحدة السيارات الكهربائية في فورد خسائر بمليارات الدولارات ربعاً بعد ربع، تم تعويضها جزئياً بأرباح من عمليات السيارات التقليدية وشاحنات النقل التجاري.

ومن العام المقبل، تخطط فورد لاستخدام منصة جديدة لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تكلفة مع أسعار تبدأ من 30 ألف دولار. ويتوقع أن يسهم التحول نحو السيارات الهجينة في خلق آلاف الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، بحسب فارلي.