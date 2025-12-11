سوبارو تطلق سيارة كهربائية جديدة بسعر مخفض

على مدى سنوات كان على أي شخص يريد اقتناء سيارة كهربائية من إنتاج شركة سوبارو اليابانية أن يختار من بين فئات الطراز سولتيرا الوحيد الذي كانت تنتجه الشركة في فئة السيارات الكهربائية. لكن الوضع تغير الآن بعد أن وسعت العلامة التجارية المعروفة تشكيلتها من السيارات الكهربائية من طراز واحد إلى ثلاثة، أصغرها سيارة سوبارو أنشارتد الجديدة لعام 2026، والتي تشترك في العديد من الميزات مع سولتيرا. إلا أن سعرها أقل كثيرا من سعر شقيقتها الأكبر.

وبحسب موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات فإن السيارة سوبارو إنشارتد ذات الدفع الأمامي هي الخيار الأمثل لمن يرغب في اقتناء سيارة كهربائية من سوبارو بتكلفة قليلة نسبيا. ويبدأ سعر إنشارتد من 36445 دولارا، في حين تأتي الفئة الفارهة من هذا الطراز بمحرك كهربائي واحد بقوة 221 حصانا. وبفضل بطارية بسعة 67 كيلوواط/ساعة تقريبا، تدعي سوبارو إمكانية شحنها من 10% إلى 80% في غضون 28 دقيقة.

تتميز سيارة سوبارو أنشارتد ذات الدفع الأمامي بمدى يزيد عن 300 ميل قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية وفقًا لتقديرات سوبارو، وهو الأطول في فئتها. لكن السوق مازالت تنتظر الأرقام الرسمية لمدى هذه السيارة وفقا لاختبارات وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وقالت سوبارو إنها ستبيع عددا محدودً فقط من طرز الدفع الأمامي، لكن جميعها ستتميز بعجلات مقاس 18 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، ومقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في 10 وضعيات، ومقاعد أمامية مدفأة، وباب خلفي كهربائي.

في الوقت نفسه، يبدو أن الشركة اليابانية لا تضع حدا أقصى لعدد طرز السيارة أنشارتد ذات الدفع الرباعي التي ستطرحها. يأتي كل من طرازي أنشارتد سبورت وأنشارتد جي.تي بمحركين بقوة 338 حصانا وهي نفس قوة السيارة سوليترا.

ومع ذلك، وفقا لسوبارو، فإن مدى طرازي سبورت وجي.تي أقصر من مدى أنشارتد ذت المحرك الواحد، حيث يصل إلى 285 و270 ميلا على الترتيب.

ويبدأ سعر سيارة سوبارو أنشارتد سبورت من 41245 دولارا، أي بزيادة 4800 دولار إضافية مقابل نظام الدفع الرباعي وقوة إضافية تبلغ 117 حصانا.

وبالطبع، تضيف الفئة المتوسطة مزايا قياسية أخرى مثل نظام كاميرا بزاوية 360 درجة، ومرآة رؤية خلفية رقمية، وعجلة قيادة مدفأة، ومقعد راكب أمامي قابل للتعديل كهربائيا، وتنجيد من الجلد الصناعي، وقضبان سقف.

أما الفئة الأعلى، أنشارتد جي.تي، فيصل سعرها إلى 45245 دولارا. وتشمل قائمة مزايا إضافية منها عجلات مقاس 20 بوصة، ونظام صوتي من هارمان كاردون، وفتحة سقف بانورامية، ومقاعد أمامية مزودة بنظام تهوية، ومقاعد خلفية مزودة بنظام تدفئة.