شانجان الصينية تنتج 30 مليون سيارة

وصل إجمالي الإنتاج التراكمي لشركة صناعة السيارات الصينية شانجان أوتوموبيل جروب أمس الأربعاء إلى السيارة رقم 30 مليون بعد 4 سنوات فقط من الوصول إلى السيارة رقم 20 مليون.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أنه تم إنتاج السيارة رقم 30 مليون، وهي سيارة صالون من طراز أفاتر 12، في مصنع أفاتر الذكي التابع للشركة والواقع في بلدية تشونجتشينج جنوب غرب الصين. وتعد العلامة التجارية أفاتر العلامة الفارهة للسيارات الكهربائية ضمن مجموعة شانجان.

وقال تشو هوارونج، رئيس مجلس إدارة شانجان أوتومبيل: إن الشركة استغرقت 30 عاماً لإنتاج أول 10 ملايين سيارة، وسبع سنوات أخرى للوصول إلى 20 مليون سيارة، وأكثر من أربع سنوات بقليل للوصول إلى إنجاز إنتاج 30 مليون سيارة.

قال تشو: «تعكس هذه القفزة السريعة الزخم القوي للابتكار المستقل والتوسع في صناعة السيارات الصينية».

يذكر أن مجموعة شانجان تأسست في 29 يوليو الماضي من خلال إعادة هيكلة شركة شانجان أوتومبيل السابقة وشركات أخرى، وهي الآن إحدى مجموعات السيارات الثلاث المملوكة للدولة في الصين والتي تدار مركزياً. وتسرع المجموعة وتيرة تحولها نحو السيارات الكهربائية واستخدام تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي في مجال السيارات.