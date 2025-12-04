هيونداي موتور تكشف النقاب عن أول عربة نقل ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج التجاري

كشفت مجموعة هيونداي موتور جروب أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية النقاب عن أول عربة نقل ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج على نطاق واسع باسم موب إي.دي خلال معرض آي ريكس 2025 لأنظمة الإنسان الآلي في العاصمة اليابانية طوكيو.

طور مختبر أنظمة الإنسان الآلي التابع للمجموعة الكورية الجنوبية العربة الآلية موب إي.دي، وهي مصممة لخدمة مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية واليومية، ما يمثل خطوة مهمة في مجال ابتكار الإنسان الآلي.

تقدم العربة الآلية موب إي.دي نهجا جديدا لوظائف الإنسان الآلي، يتحدد بثلاث ركائز أساسية: التنقل التكيفي (الأجهزة)، والاستقلالية البديهية (البرمجيات)، والرحلة اللانهائية (التطبيقات). وتبرز هذه العناصر مجتمعة تنوع العربة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في حلول التنقل عبر مختلف القطاعات.

وبفضل تزويدها بنظام الملاحة الذاتي القائم على الذكاء الاصطناعي، وأجهزة استشعار دمج كاميرا إل.آي دي.أيه.آر، وآلية التحكم اللامركزي، تضمن موب إي.دي حركة مستقرة ومتكيّفة في بيئات متنوعة. يمزج تصميمها بين الدقة والأناقة، حيث يدمج أجهزة استشعار متطورة ووحدات ما تعرف باسم القيادة والرفع (درايف أند ليفت) لتحقيق توازن استثنائي ووظائف مُحسّنة.

كما طرحت مجموعة هيونداي موتور طرازين من العربة الآلية هما موب إي.دي برو وموب إي.دي بيزك. ومن المقرر طرحهما تجاريا في النصف الأول من العام المقبل. وتم عرض الوحدتان في جناح هيونداي جروب خلال معرض آي ريكس لتكشفان عن جزء من صورة مستقبل التنقل الذاتي.