تراجع حاد في مؤشر مناخ الأعمال بصناعة السيارات الألمانية





أفاد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية بأن معنويات قطاع السيارات الألماني المتعثر تدهورت بشكل كبير في نوفمبر الماضي.

وقال المعهد في ميونخ اليوم الأربعاء: «بعد ارتفاع قوي في أكتوبر الماضي، انخفض مؤشر مناخ الأعمال في صناعة السيارات بشكل واضح في نوفمبر، حيث تراجع إلى سالب 20 نقطة بعد أن سجل سالب 13.4 نقطة في أكتوبر».

وعزا المعهد هذا التراجع إلى توقعات أكثر تشاؤماً بشأن الأعمال المستقبلية.

وأوضح المعهد أن الشركات قيّمت وضعها الحالي في نوفمبر بشكل أفضل مقارنة بأكتوبر، لكن توقعاتها للأشهر المقبلة ساءت بشكل ملحوظ، إذ انخفض المؤشر من سالب 4.6 نقاط في أكتوبر إلى سالب 23 نقطة في نوفمبر.

وقالت خبيرة القطاع في المعهد، أنيتا فولفل: «هذا التذبذب في مناخ الأعمال يعكس حالة عدم اليقين المرتفعة والمتزايدة بشأن السياسة الاقتصادية في ألمانيا والعالم».

ومن المنتظر صدور أرقام تسجيل السيارات الجديدة لشهر نوفمبر من المكتب الاتحادي للمركبات في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وخلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بنسبة 2.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.