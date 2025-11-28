ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعديل حظر محركات الاحتراق

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي إدخال تعديلات على الحظر المزمع للسيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق اعتبارا من عام 2035.

وقال ميرتس عقب مشاورات لجنة الائتلاف الحاكم اليوم الجمعة إنه سيطلب من المفوضية الأوروبية "بالمعنى الشامل" تعديل وتنقيح القواعد الخاصة بالتنقل.

وأوضح ميرتس أن الهدف هو تحقيق توافق جيد بين القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية والمتطلبات المفروضة لحماية المناخ، مؤكدا أن حماية المناخ لن يتم تقويضها، لكن ينبغي تحقيق الأهداف بطريقة منفتحة على التكنولوجيا، مضيفا أنه سيطلب السماح بعد عام 2035 باستخدام سيارات ذات نظام دفع مزدوج، أي مركبات تجمع بين البطارية ومحرك الاحتراق، إلى جانب السيارات الكهربائية بالكامل.

وشدد ميرتس على أن الهدف يجب أن يكون "تنظيما داعما للابتكار ومنفتحا على التكنولوجيا" يوفق بين حماية المناخ والقدرة التنافسية الصناعية، مشيرا إلى أن هذه ستكون خاتمة رسالته إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأعرب المستشار عن امتنانه للتوصل إلى هذا الموقف داخل الائتلاف الحاكم، لافتا إلى أن الأمر كان "طريقا طويلا" بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

من جانبه، قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار، لارس كلينجبايل، إن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة ومزيد من الخيارات التكنولوجية.