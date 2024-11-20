بسبب الخسائر..فورد تعتزم شطب 2900 وظيفة في ألمانيا بحلول نهاية 2027

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء اعتزامها شطب 2900 وظيفة في ألمانيا بحلول نهاية 2027 بغرض تقليل التكاليف.

وحسبما أعلنت فورد، فإن من المنتظر أن يتم شطب معظم الوظائف في مصنع الشركة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا. وتستهدف فورد إجمالاً شطب 4000 وظيفة في أوروبا، منها 800 وظيفة في المملكة المتحدة و300 وظيفة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة كولونيا يوجد بها مقر فورد الأوروبي حيث يجري هناك إنتاج طرازين من السيارات الكهربائية. ووفقا لتصريحات مجلس العاملين، فإن فورد لديها حاليًا حوالي 11 ألف و500 وظيفة في كولونيا، ما يعني أن خطوة الشطب قد تنطبق على حوالي ربع وظائف فورد في كولونيا.

وأوضحت الشركة أن قطاع سيارات الركاب كبدها خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن تكاليف التحول إلى السيارات الكهربائية في هذا القطاع مرتفعة. وأضافت الشركة أنها تواجه منافسة من شركات السيارات الكهربائية والأهداف الصارمة الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية. وتعتبر فورد المتطلبات الخاصة بهذه الأهداف عائقًا أمام أعمالها المنفصلة المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي.

يشار إلى أنه ليست فورد وحدها التي تواجه مشاكل إذ إن كل شركات صناعة السيارات الألمانية صارت تواجه ضغوطا في الفترة الأخيرة، حيث انهار الطلب بعد إلغاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية، كما أدى تباطؤ الاقتصاد والمخاوف المتعلقة بالوظائف إلى إحجام المستهلكين عن الشراء.

من جانبه، قال ماركوس فاسنبرج، مدير فورد إن الشركة تعتزم مواصلة إدارة أعمال قوية في أوروبا للأجيال القادمة أيضا. وقال: " لهذا السبب، علينا اتخاذ إجراءات صعبة ولكن حاسمة لضمان الحفاظ على قدرة فورد التنافسية في أوروبا."

وأكدت الإدارة دعوتها لصانعي السياسة الفيدرالية لتحسين ظروف السوق، مشيرة إلى أن ألمانيا وأوروبا تفتقران إلى وجود "أجندة سياسية متسقة وواضحة لدعم التنقل الكهربائي".

واستثمرت فورد ما يقرب من ملياري يورو في موقعها في كولونيا خلال عامي 2023 و2024 لتتمكن من إنتاج السيارات الكهربائية هناك.

ويبلغ عمر مصنع فورد في مدينة كولونيا في ألمانيا ما يقرب من مئة عام، وأنتجت فورد هناك سيارة فييستا الصغيرة والتي حققت نجاحا كبيرا. ومع ذلك، أنهت الشركة إنتاج هذه السيارة في العام الماضي، ومر فرع الشركة الأمريكية في أوروبا، ومقره الرئيسي في كولونيا، بمرحلة بحث عن الذات حيث تم التوقف عن إنتاج السيارات التقليدية بمحركات الاحتراق.

وفي يونيو الماضي، بدأت الشركة الإنتاج التسلسلي لسيارة فورد إكسبلورر، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة وتعد أول سيارة كهربائية تُصنعها فورد للسوق الأوروبي. وفي الوقت الحالي، أضافت الشركة في كولونيا طرازًا كهربائيًا ثانيًا، وهو فورد كابري. غير أن اهتمام العملاء جاء حتى الآن أقل من المستوى المنشود.