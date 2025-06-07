تويوتا تحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية.. "bZ5" تقنيات جبارة وسعر لا يُصدق!





دخلت شركة تويوتا عالم السيارات الكهربائية بقوة جبارة، في ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية التي تتصدر هذا السوق المتطور والمتنامي.

وفي خضم الثورة التي أحدثتها تويوتا بإطلاق سياراتها الكهربائية، فإن عشاقها على موعد في العاشر من يونيو مع حدث جديد وهو إطلاق سيارة FAW-Toyota bZ5 ، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل، وهذا الطراز الجديد، المبني على منصة e-TNGA، جاهز لدخول السوق الصيني بأسعار تنافسية وتركيز على التقنيات المتقدمة ومدى القيادة وفق موقع carnewschina.

ستتوفر bZ5 بخيارين لمدى القيادة: إصدار CLTC بمدى 550 كيلومترًا، ومن المتوقع أن يكون سعره قبل البيع أقل من 18,000 دولار أمريكي، وإصدار L2 المتقدم لمساعدة القيادة بمدى 550 كيلومترًا، بسعر أقل من 22,200 دولار أميركي كما يتوفر خيار CLTC بمدى 630 كيلومترًا.

من أبرز مميزات bZ5 بطاريات BYD Blade، كما تعمل السيارة بمحرك كهربائي أمامي بقوة 200 كيلوواط (268 حصانًا) من شركة FinDreams التابعة لشركة BYD.

أما من حيث التصميم، تتميز سيارة bZ5 بواجهة أمامية مميزة بتصميم "سمكة القرش المطرقة" وتصميم خلفي أنيق وسريع مع مقابض أبواب مخفية. يبلغ طولها 4780 ملم، وعرضها 1866 ملم، وارتفاعها 1510 ملم، وقاعدة عجلاتها 2880 ملم. وتُضفي مصابيح LED وعجلات السبائك المعدنية قياس 21 بوصة لمسةً جماليةً على مظهرها الخارجي.

تتميز المقصورة الداخلية بتصميم بسيط يتمحور حول شاشة تحكم مركزية عائمة قياس 15.6 بوصة وعدادات LCD. تشمل مزايا الراحة فتحة سقف بانورامية بمساحة 1.44 متر مربع، وإضاءة محيطية بـ 256 لونًا، وأربعة أوضاع للنوم. كما تضمن تسع وسائد هوائية السلامة.

لتحقيق قدرات قيادة متقدمة، تم دمج bZ5 مع نظام مساعدة القيادة المتقدم Momenta 5.0 L2، والذي يدعمه 33 مستشعرًا، مما يوفر أكثر من 30 وظيفة مساعدة للقيادة.

تحول جذري

وشهدت سيارات تويوتا الكهربائية تحولاً جذرياً مع طرح bZ5، فالشركة لا تكتفي بمواكبة متطلبات السوق الصينية للتقنيات الأساسية، مثل المحركات الكهربائية والبطاريات والميزات الذكية، بل تلحق بالمنافسين المحليين أيضاً، وتخوض منافسة سعرية شرسة.