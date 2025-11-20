الصين تصدر 5.6 ملايين سيارة بـ 112.3 مليار دولار خلال 10 شهور

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الصينية زيادة صادرات الصين من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.7% لتصل إلى حوالي 5.6 ملايين سيارة.

وزادت قيمة صادرات السيارات الصينية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 14% سنوياً إلى 798.4 مليار يوان (112.3 مليار دولار).

وبحسب البيانات زادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة سواء الكهربائية أم الهجين بنسبة 90.4% سنوياً إلى 2.01 مليون سيارة.

وخلال أكتوبر بمفرده زادت صادرات السيارات الصينية بنسبة 22.9% سنوياً، في حين زادت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 99.9% سنوياً.

وأصبحت سيارات الطاقة الجديدة عاملاً رئيسياً في زيادة صادرات السيارات بشكل عام، بحسب شن شيهوا نائب الأمين العام لرابطة صناع السيارات في الصين، مضيفاً أن متوسط حجم الصادرات الصينية من سيارات الطاقة الجديدة ارتفع إلى حوالي 200 ألف سيارة شهرياً، مقابل حوالي 100 ألف سيارة شهرياً في العام الماضي.