فولكس فاجن وريفيان تستعدان لمنافسة تسلا في السيارات الكهربائية

بعد عام من تأسيس مشروعهما المشترك، تستعد فولكس فاجن الألمانية وريفيان الأمريكية منافسة تسلا في سوق السيارات الكهربائية لبدء اختبارات الشتاء لأولى سياراتهما.

ستشمل هذه الاختبارات الهيكل الإلكتروني لسيارة فولكس فاجن آي.دي إيفري1 منخفضة التكلفة، والمقرر إطلاقها عام 2027.

في مطلع العام المقبل، ستتجه النماذج التجريبية من هذه السيارات إلى الثلوج في السويد، ومعها سيارات اختبار مزودة بتقنية طراز أودي المستقبلي وسيارة من علامة فولكس فاجن الأمريكية «سكاوت» التي أعيد إحياؤها.

يذكر أن مجموعة شركات ريفيان وفولكس فاجن تكنولوجيز (آر.في تك) المشتركة تعمل على تطوير الهيكل الإلكتروني لسيارات فولكس فاجن الكهربائية المستقبلية للأسواق الدولية خارج الصين.

ودخلت فولكس فاجن في شراكة بمليارات الدولارات مع ريفيان في العام الماضي لمواجهة منافسة تسلا وشركات السيارات الكهربائية الصينية من الناحية التكنولوجية.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي في تصميم ريفيان في تركيزه على طبيعة المناطق التي ستعمل بها بدلاً من بنيته الوظيفية. وعادة ما تكون هناك وحدات تحكم منفصلة لمهام فردية مثل التحكم في درجة الحرارة، ولكن بالنسبة لتصميم ريفيان، يتم تجميع الوظائف، بحيث يمكن لجهاز كمبيوتر واحد على جانب السائق التحكم في كل من دواسة الوقود ورافعات النوافذ.

ويقلل هذا النهج من التعقيد وطول الأسلاك المستخدمة في توصيل مكونات السيارات، ما يخفض التكاليف.

يذكر أن تسلا والعديد من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية تستخدم التصميم المناطقي في هياكل بعض سياراتها.

وفي إطار التعاون مع فولكس فاجن، يهدف المشروع المشترك إلى ضمان عمل وحدات التحكم التي طورتها ريفيان بسلاسة مع مكونات من المجموعة الألمانية.

تم تصميم السيارة آي.دي إيفري1 التي يبلغ سعرها الابتدائي حوالي 20 ألف يورو في سوق فولكس فاجن الرئيسي في أوروبا، لتعمل بوحدة تحكم منطقة واحدة، بينما ستستخدم طرز فولكس فاجن الفاخرة وحدات تحكم أكثر نظراً لمزاياها الأوسع.