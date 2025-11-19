الإمارات ثاني أكبر وجهة للسيارات الكهربائية الصينية

رفعت العلامات التجارية الصينية حصتها في سوق الإمارات بنسبة تراوح بين 15% إلى 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نمواً من 10% إلى 14% في عام 2024، بحسب بيانات «أوتو داتا ميدل إيست».

وتظهر بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن الصادرات إلى الإمارات ارتفعت بنحو 60% خلال الفترة نفسها، ما يجعلها ثاني أكبر وجهة للسيارات الكهربائية بعد المكسيك. وقال نور أبوسيف، رئيس قسم الرؤى والتحليلات في «أوتو داتا ميدل إيست»:

«تشهد قطاعات السيارات الهجينة والكهربائية نمواً هائلاً. وبناء على بيانات التسجيل والحصة السوقية المقدرة، تم بيع نحو 41000 مركبة صينية في الإمارات خلال أول 9 أشهر من العام. وفي السنوات الأخيرة، ظهرت موجة جديدة من المركبات الهجينة والكهربائية بالكامل من الصين.

وأصبحت طرازات مثل هان سيدان من BYD وسيارة الدفع الرباعي جيتور T2 من شيري ترى بأعداد أكثر في دبي وأبوظبي ومدن الإمارات الأخرى» .

ويأتي التحول في وقت تسعى فيه شركات صناعة السيارات الصينية، التي تعاني ضغوط المنافسة السعرية الشديدة في الداخل، إلى النمو في الأسواق الخارجية، ومنها أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وكانت منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط سوقاً صعباً للمركبات الكهربائية، لانخفاض أسعار الوقود، ومحدودية البنية التحتية للشحن، والمخاوف من كيفية تعامل البطاريات مع الحرارة الشديدة.