مبيعات السيارات الكهربائية تقفز بأرباح «شاومي» 81%

قالت شركة شاومي الصينية الثلاثاء إن أرباحها خلال الربع الثالث قفزت 80.9 % بفضل تكثيف ثالث أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم جهودها للتحول نحو قطاع السيارات الكهربائية.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن صافي الأرباح المعدلة بلغ 11.3 مليار يوان، متجاوزاً متوسط التقديرات البالغ 10.3 مليارات يوان.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن النمو كان مدفوعاً بالسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومبادرات جديدة أخرى، لتحقق لأول مرة مكاسب من العمليات في ربع واحد.

وارتفعت الإيرادات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 22.3 % لتبلغ 113.1 مليار يوان (15.90 مليار دولار)، أي أقل من متوسط توقعات المحللين التي جمعتها مجموعة بورصات لندن البالغة 116.5 مليار يوان.

وأغلق سهم شاومي المدرج في هونج كونج، حيث يتم تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية أيضا، منخفضا 2.81 % عند 41 دولار هونج كونج. وصعد السهم 18.2 % منذ بداية العام.



