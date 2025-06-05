معلومات مفاجئة.. ما الفرق بين ناقل الحركة المستقيم والمتعرج في السيارات؟

تشهد نواقل الحركة الأوتوماتيكية انتشارا واسعا في السيارات الحديثة، إلا أن تصميم عصا ناقل الحركة ما زال يثير تساؤلات بين المستخدمين، خاصة عند ملاحظة أن بعض السيارات تعتمد نمطا خطيا مستقيما، في حين تستخدم أخرى تصميما متعرجا أو ما يُعرف بـ "الزيغ زاغ"، فما الذي يقف وراء هذا الاختلاف في التصميم؟

خبراء صناعة السيارات يوضحون أن لكل تصميم أسبابه التقنية والوظيفية، التي تتصل مباشرة بعوامل مثل الأمان، وسهولة الاستخدام، والكلفة.

فرق جوهري في التحكم والأمان

وفقًا لمهندسي السيارات، فإن الاختلاف الأساسي بين النمطين يكمن في طريقة تحكم السائق بالسيارة، فبينما يُعدّ النمط المتعرج أكثر أمانا من ناحية تقليل احتمالات اختيار الترس الخطأ، يوفر النمط الخطي حركة أكثر سلاسة، وغالبا ما يكون مزودا بزر أمان يمنع التنقل العرضي بين الأوضاع، خاصة عند السرعات العالية، وفقا لـ carfromjapan.

ويُضيف الخبراء أن النمط المتعرج يفرض على السائق تتبع مسار محدد عند تحريك العصا، وهو ما يقلل من فرص ارتكاب أخطاء أثناء القيادة، بخلاف النمط الخطي الذي يسمح بحركة مباشرة بين المستويات دون عوائق، لكنه قد يتطلب آلية أمان إضافية.

اختلاف في التكلفة

من ناحية اقتصادية، يشير المختصون إلى أن نواقل الحركة الخطية تتطلب تجهيزات إضافية مثل أنظمة القفل ومفاتيح الحماية، ما يزيد من تكلفة إنتاجها، مقارنة بالنمط المتعرج الأبسط تقنيا.

ويقول خبراء تسويق السيارات إن هذه الفروقات تنعكس على أسعار السيارات، حيث تميل السيارات المزودة بناقل حركة خطي إلى أن تكون أعلى سعرا نسبيا من نظيراتها ذات التصميم المتعرج.

خيار شخصي يعتمد على الاستخدام

وبحسب مختصين في تجربة القيادة، فإن اختيار أحد النمطين يعتمد في النهاية على تفضيلات السائق، فالباحثون عن السلاسة في التنقل بين الأوضاع يميلون إلى النمط الخطي، بينما يفضل من يبحثون عن شعور أكبر بالتحكم النمط المتعرج.

أسئلة متكررة

ويؤكد الخبراء أن نمط ناقل الحركة لا يؤثر بشكل مباشر على أداء النظام الأوتوماتيكي نفسه، بل على طريقة تفاعل السائق معه، كما أن كلا النمطين يخضعان لصيانة مماثلة، ولا فرق جوهريا في الكفاءة أو الأمان، ما دامت مكونات النظام مصممة وفق المعايير الهندسية السليمة.

أما عن إمكانية التحويل من نمط إلى آخر، فيوضح الفنيون أن الأمر غير ممكن عمليا، لارتباطه ببنية ناقل الحركة والكونسول الداخلي للسيارة.

وبالرغم من هيمنة النمط المستقيم على غالبية السيارات الحديثة، خاصة سيارات الركاب، لا يزال النمط المتعرج حاضرا بقوة في بعض الطرازات، نظرا لما يوفره من تحكم ملموس ووضوح في تحديد موضع العصا.

الاختلاف بين التصميمين ليس مسألة عشوائية أو شكلية، بل هو انعكاس لفلسفات تصميم متعددة تتقاطع فيها عناصر الأمان، والتحكم، والتكلفة، وتجربة القيادة، وفي ظل استمرار تطور تقنيات القيادة، يبقى للمستخدم الكلمة الأخيرة في تحديد ما يناسب احتياجاته وتفضيلاته.