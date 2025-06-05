بدء تسيير شاحنات ذاتية القيادة في أمريكا لأول مرة

بدأت شركة التكنولوجيا الأمريكية أورورا إنوفيشن تسيير شاحنة ثقيلة بين مدينتي دالاس وهوستون في ولاية تكساس الأمريكية باستخدام نظام قيادة ذاتية، فيما يمثل بداية لمرحلة جديدة في صناعة النقل البري.

وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة أن الشاحنات ذات الثماني عشرة عجلة تقطع الآن مسارًا بطول 250 ميلًا (حوالي 400 كيلومتر) بدون سائق خلف عجلة القيادة، لتقدم بذلك أول خدمة شاحنات ثقيلة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة أورورا إن خط دالاس-هيوستن المزدحم، الذي يربط المستودعات، هو أول خط يتم تشغيله آليًا هذا العام. وسيتم توسيع خدمات الشاحنات ذاتية القيادة لاحقًا لتشمل مدينتي فينيكس وإل باسو.

تستخدم الشاحنات تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع، التي تسمح لها بالسير بالقيادة الذاتية بشكل أساسي. وتقول الشركة إن الشاحنات لا تحتاج إلى تدخل السائق البشري في أغلب الأحوال، رغم أنها تحتوي على خيار القيادة التقليدية التي تتيح تسييرها بشكل تقليدي بسائق.

يذكر أن شركة وايمو لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لمجموعة آلفابيت مالكة شركة جوجل للتكنولوجيا تستخدم نفس تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع.

وتقدم وايمو بالفعل سيارات أجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع في ولاية أريزونا وسط تخفيف الحكومة الأمريكية للقواعد المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.

وقبل الموافقة على هذه الخطوة كانت وايمو تختبر السيارات ذاتية القيادة بدون سائق أمان في المقعد لأكثر من عام، حيث قطعت أكثر من 10 ملايين ميل (16 مليون كيلومتر) من الرحلات في هذه العملية.

وقال الخبراء إن الشاحنات ذاتية القيادة تحتاج إلى النظر إلى أبعد من الطريق بكثير مقارنة بسيارات الأجرة الآلية في المدن المزدحمة، ويجب اتخاذ خطوات للاستجابة للمواقف الحرجة المحتملة.

وذكر موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن طريق الشحن بين هيوستن ودالاس كان محور اختبار العديد من مطوري الشاحنات ذاتية القيادة، والذين كان العديد منهم يعملون على تحسين البنية التحتية للشاحنات ذاتية القيادة.

وأشادت شركة أورورا بشاحنتها ذاتية القيادة التي تتمتع بقدرات قيادة "خارقة" بفضل استخدام مجموعة غنية من أجهزة الاستشعار المتطورة وأجهزة استشعار الرادار والكاميرات.

وأضافت أورورا أن الشاحنة قادرة على رصد المشاة على جانب الطريق السريع، وإفساح المجال للسائقين المتهورين، والتعامل مع حالات مرور سيارات الطوارئ.

وتؤكد أورورا أن تقنيتها على متن الشاحنة قادرة على "الرؤية" لمسافة تزيد عن 450 مترًا للأمام، ولديها القدرة على رصد المشاة والتفاعل معهم أسرع بـ 11 ثانية من السائقين البشر عند القيادة بالسرعات المقررة على الطرق السريعة ليلًا.