تباطؤ مبيعات السيارات الصغيرة في كوريا الجنوبية للعام الثاني

من المتوقع أن تظل مبيعات السيارات الصغيرة من قبل شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية أقل من 100 ألف وحدة للعام الثاني على التوالي في عام 2025، وسط نقص في الطرازات الجديدة وتحول في تفضيلات المستهلكين، بحسب ما أظهرته بيانات صناعية كورية جنوبية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن شركات صناعة السيارات الخمس - هيونداي موتور، وكيا كورب، وجي إم كوريا، ورينو كوريا موتورز، وكي جي موبيليتي كورب - باعت مجتمعة 60 ألفا و4 وحدات من السيارات الصغيرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بانخفاض قدره 3ر27% عن 82 ألفا و485 وحدة في العام السابق، وفقا لبيانات مبيعاتها.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الصغيرة السنوية هذا العام إلى حوالي 70 ألف وحدة، مسجلة أدنى مستوى قياسي.

وأوقفت شركة جي إم كوريا إنتاج طرازها شيفروليه سبارك العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة السنوية إلى ما دون 100 ألف وحدة لأول مرة، لتصل إلى 98 ألفا و 743 مركبة، وفقا للبيانات.

ويبدو أن الاتجاه التنازلي ينبع من نقص في طرازات السيارات الصغيرة الجديدة، وتأخير في الإطلاق القادم، وتزايد تفضيل المستهلكين للمركبات الرياضية متعددة الأغراض الصغيرة وسط ارتفاع الطلب على أنشطة الترفيه في الهواء الطلق، مثل التخييم وصيد الأسماك.

وقال مسؤول في الصناعة: "من المتوقع أن تظل مبيعات السيارات الصغيرة بطيئة حيث لا يوجد من المقرر طرح أي طرازات جديدة في الوقت الحالي".