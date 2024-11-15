«جيلي» الصينية تسعى لشراء شركة ألمانية ناشئة للتاكسي الطائر

قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة صناعة السيارات الصينية الضخمة «جيلي» تجري محادثات متقدمة، للاستحواذ على شركة «فولوكوبتر» الألمانية الناشئة لخدمات التاكسي الطائر، وهي الصفقة التي ستنقذ الأخيرة من الإفلاس المحتمل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن مجموعة شيجيانج جيلي هولدنج جروب تبحث الاستحواذ على حصة الأغلبية في فولوكوبتر، من خلال قيادة اتحاد شركات (كونسرتيوم) سيضخ استثمارات جديدة في الشركة الألمانية. وتقدر هذه الاستثمارات بحوالي 95 مليون دولار مقابل الحصول على حوالي 85 % من أسهم فولوكوبتر.

وقال أحد المصادر، إن عائلة جيرهارد شتورم الصناعية الألمانية ستشارك في هذه الصفقة.

وفي حال إتمامها ستخفض هذه الصفقة القيمة السوقية لشركة فولوكوبتر من 1.9 مليار دولار في 2022، وكان أعلى مستوى لها حوالي 110 ملايين دولار حالياً وفقاً للمصادر، وتجري حالياً جيلي عملية الفحص النافي للجهالة خلال الشهر المقبل بحسب أحد المصادر.

كما تجري فولوكوبتر محادثات مع مشترين محتملين آخرين.

وأظهرت المشكلات المالية التي تعاني منها فولوكوبتر صعوبة جعل السيارات الطائرة حقيقة ملموسة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تنهار الشركات الناشئة غالباً قبل أن تتمكن من بيع رحلة واحدة بمثل هذه المركبات.