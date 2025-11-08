ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر

أظهرت بيانات قطاع صناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 2ر13% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بالطلب القوي على موديلات تسلا وسيارات الشركات الألمانية.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا 24064 وحدة الشهر الماضي ارتفاعا من 21249 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها.

وكانت النماذج الثلاثة الأكثر مبيعا هي السيارة "تسلا موديل واي" ، السيارة "بي إم دبليو 520" سيدان، والسيارة "مرسديس بنز اي 200" سيدان وفقا للبيانات.

وبشكل خاص، ارتفعت مبيعات سيارات تسلا بأكثر من 3 أضعاف إلى 4350 وحدة في الشهر الماضي مقارنة بـ 1263 وحدة في العام السابق.

ومن حيث نوع الوقود، بلغت مبيعات السيارات الهجينة 14389 وحدة لتشكل 8ر59% من الإجمالي، وتليها السيارات الكهربائية بنسبة 8ر28% وسيارات البنزين بنسبة 9ر10% وسيارات الديزل بنسبة 6ر0% .

وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام بنسبة 5ر15% إلى 249412 وحدة مقارنة بـ 215980 وحدة في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

وباعت 3 شركات ألمانية هي مجموعة فولكس فاجن كوريا، مجموعة بي إم دبليو كوريا، ومرسديس بنز كوريا، مجتمعة 140670 وحدة في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بزيادة 5ر3% من 135933 وحدة في نفس الفترة من العام السابق.

وشكلت العلامات التجارية الألمانية 6 من كل 10 سيارات مستوردة تم بيعها في البلاد خلال أول 10 أشهر من هذا العام.