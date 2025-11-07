الرسوم الجمركية تخفض توقعات أرباح «هوندا»

تواجه شركة «هوندا موتور» اليابانية لصناعة السيارات انخفاضاً في أرباحها بعد أن أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سوق السيارات المستوردة في الولايات المتحدة على النتائج ربع السنوية للشركة.

ومع ذلك، وبعد التفاوض بين اليابان والولايات المتحدة على تخفيض الرسوم الجمركية الباهظة إلى %15، قد تكون لدى هوندا نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن آفاقها لبقية السنة المالية.

وفي أغسطس الماضي، رفعت الشركة توقعاتها السنوية للأرباح إلى 700 مليار ين ياباني (4.5 مليارات دولار)، بينما يتوقع المحللون الآن أن يقترب هذا الرقم من 869 مليار ين ياباني خلال العام الذي ينتهي في 31 مارس 2026.

ولم تكن مبيعات السيارات المنخفضة مصدر قلق أكبر لولا ازدهار أعمالها في مجال الدراجات النارية. ولا تزال «هوندا» متفائلة بحذر، حيث تستعد شركات صناعة السيارات اليابانية لخسائر بالمليارات نتيجة سياسة ترامب التجارية.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم أن تحقق «هوندا» أرباح تشغيل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بقيمة 219.85 مليار ين، أما أرباح قطاع الدراجات النارية فستكون 313.07 مليار ين مقابل خسائر تشغيل لقطاع السيارات بقيمة 118.66 مليار ين.

وفي الوقت نفسه يتوقعون أرباحاً صافية خلال الربع الثاني من العام المالي بقيمة 143.74 مليار ين، في حين يتوقعون صافي مبيعات ربع سنوية بقيمة 5.31 تريليونات ين.