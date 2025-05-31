نهاية تسلا وتويوتا.. سيارة كهربائية جديدة ببطارية مذهلة مداها 1500 كيلومتر

في خطوة تُنذر بتغيير جذري في قطاع السيارات الكهربائية، أعلنت شركة "شانغان" الصينية عن تطوير سيارة كهربائية تعمل ببطارية صلبة جديدة، توفر مدى يصل إلى 932 ميلاً (نحو 1500 كيلومتر) بالشحنة الواحدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في السوق العالمية.

وتعتمد هذه التكنولوجيا الجديدة على بطاريات صلبة الحالة (Solid-State) أكثر كثافة في الطاقة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون التقليدية، كما أنها أكثر أماناً وأطول عمراً، بحسب ما نشره sustainability-times.

وأوضحت الشركة أن هذه البطارية تُنتج كثافة طاقة تصل إلى 400 واط/كغ، مقارنة بمتوسط السوق الحالي البالغ نحو 150 واط/كغ.

إنتاج بحلول 2027

وأعلنت "شانغان" عن خطة زمنية طموحة تتضمن بدء التجارب على النماذج الأولية للسيارة بحلول نهاية العام الحالي، تمهيداً للإنتاج التجاري واسع النطاق في عام 2027. ويُتوقع أن تسهم هذه التقنية في خفض تكلفة الشحن بنسبة تصل إلى 50% خلال العقد المقبل، ما يعزز من الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية على المدى الطويل.

تهديد مباشر لمكانة تسلا وتويوتا

الابتكار الصيني الجديد يُشكل تحدياً مباشراً لشركات عملاقة مثل تسلا وتويوتا ومرسيدس بنز، التي لا تزال تعتمد على تقنيات البطاريات السائلة أو تطمح إلى طرح حلول مشابهة بحلول 2030.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه السوق منافسة شرسة على تقنيات البطاريات باعتبارها المحرك الأساسي للتفوق في قطاع التنقل الكهربائي.

بطارية صلبة بميزات أمان وكفاءة متقدمة

وتتميز البطارية الصلبة التي طورتها "شانغان" باستبدال السائل الإلكتروني القابل للاشتعال بمادة صلبة مستقرة، ما يقلل من خطر الحرائق ويطيل عمر البطارية إلى ضعف عمر البطاريات الحالية، مع إمكانية الشحن السريع خلال فترات قصيرة.

كما نجح المهندسون في التغلب على واحدة من أبرز المشكلات التقنية في البطاريات الصلبة، وهي تكوّن التفرعات البلورية (Dendrites) التي تضعف أداء البطاريات مع مرور الوقت.

وحظيت هذه التقنية بإشادة من مؤسسات أكاديمية بارزة مثل جامعة ستانفورد، التي اعتبرت التطور "نقطة تحوّل حقيقية" في مسار صناعة المركبات الكهربائية.

نحو مستقبل بلا تنازلات

وترى "شانغان" أن تقنيتها الجديدة تُنهي عصر التنازلات في السيارات الكهربائية، إذ تدمج الأمان العالي، والمدى الطويل، والكفاءة التشغيلية في منتج واحد. ويمكن للسيارة الجديدة أن تغطي رحلات طويلة دون الحاجة إلى التوقف لإعادة الشحن.

التزام بالاستدامة

وأكدت الشركة التزامها باستخدام مواد مستدامة وأخلاقية في تصنيع البطاريات، إلى جانب برامج لإعادة التدوير، في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن التأثير البيئي لاستخراج المعادن النادرة، لكن تبقى قدرة "شانغان" على تحقيق هذه الوعود تحت الاختبار، خاصة في ظل التحديات اللوجستية والتجارية التي تفرضها الأسواق العالمية.