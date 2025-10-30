العدو الخفي.. سيارات فارهة تتحول إلى خردة

في مرآب مهجور أو تحت غطاء من الغبار، يمكن أن تتحول السيارة التي كانت يوماً ما رمزاً للقوة والأناقة إلى هيكل صامت ينهشه الصدأ، فكما يضعف الجسد البشري إذا ظلّ بلا حركة، تعاني السيارات المصير ذاته عند تركها دون قيادة لسنوات طويلة.

يقول خبراء الميكانيكا إن السيارات كائنات ميكانيكية «حية» تحتاج إلى الحركة والحرارة والاحتكاك لتبقى في حالة جيدة. أما حين تتوقف لعقود، تبدأ الكيمياء في أداء دورها القاسي: المطاط يتصلب، المعادن تصدأ، البطاريات تتلف، والسوائل الأساسية تتحلل تدريجياً.

وتوضح الأمثلة الحقيقية ذلك بجلاء، مثل سيارة Jaguar E-Type التي تُركت دون لمس لمدة 15 عاماً، لتتحول من تحفة كلاسيكية إلى مشروع ترميم معقّد. فالرطوبة والحرارة تتسللان إلى أعمق الزوايا، مسببتين صدأ المعدن ونمو العفن على السجاد والمقاعد. وحتى في أماكن التخزين المغلقة، يمكن أن يتدهور الشكل والرائحة والملمس بسرعة تفوق التوقع، وفقا لموقع slashgear.

التحرك... سرّ البقاء

ينصح الخبراء بعدم ترك السيارة دون تشغيل لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة، لأن كل أنظمتها مصممة على أساس الحركة. فالمولد الكهربائي لا يشحن البطارية بكفاءة إلا أثناء القيادة، والزيت لا يدور لحماية المعادن من الأكسدة إلا عندما يتحرك المحرك.

كما أن الوقود الحديث ليس مصمماً للبقاء طويلاً في الخزانات، إذ يبدأ بالتحلل بعد بضعة أشهر ويتحول إلى مادة لزجة قد تسد خطوط الوقود والمضخات. والأسوأ أن بخار الماء يتكثف داخل المحرك عند توقفه لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية ببطء.

ولا يقتصر الأمر على المحرك فقط، فحتى ناقل الحركة ونظام التعليق يعانيان من الجفاف والتآكل. تتلف الحشوات، وتتحلل سوائل التبريد لتتحول إلى مواد حمضية تهاجم الألومنيوم والحديد. أما الخطر الخفي فيكمن في القوارض التي قد تجد في السيارة مأوى آمناً لتقضم الأسلاك والعوازل.

كيف تخزن السيارة دون تدميرها؟

على الرغم من أن بعض جامعي السيارات يحتفظون بمركباتهم لعقود حفاظاً على قيمتها، إلا أن الخبراء يؤكدون أن التخزين غير المدروس هو أسرع طريق للتلف.

الخطوة الأولى تبدأ بالتنظيف الكامل والتلميع لحماية الطلاء، مع ملء خزان الوقود بوقود خالٍ من الإيثانول مضاف إليه مثبت يمنع تكون الرواسب. كما يُفضّل اختيار مكان تخزين بتهوية جيدة ودرجة حرارة ورطوبة ثابتتين، واستخدام شاحن بطارية ذكي.

رفع السيارة على قواعد لتخفيف الضغط عن الإطارات، وتغطيتها جيداً، وتغيير الزيت قبل التخزين، كلها خطوات أساسية. والأهم من ذلك تشغيل السيارة كل أسبوعين وقيادتها لمسافة قصيرة لضمان دوران السوائل.

وبعد كل هذه الاحتياطات، تبقى الحقيقة الثابتة أن السيارات خُلقت لتُقاد. فالمركبة التي لا تتحرك، مهما بلغت قيمتها أو فخامتها، تفقد روحها تدريجياً حتى تتحول إلى مجرد قطعة معدنية تذكّر بما كانت عليه يوماً.