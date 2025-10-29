أوبر تخطط لنشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع إنفيديا

أعلنت شركة أوبر يوم الثلاثاء أنها تهدف إلى نشر 100 ألف مركبة ذاتية القيادة ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأمريكية إنفيديا التي ستوفر أنظمة الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه المركبات.

وقالت أوبر: إن منصة القيادة الذاتية الجديدة من إنفيديا سيتم تركيبها في مركبات تنتجها شركات مصنعة عدة، من دون أن تحدد موعداً لتحقيق هدف الـ 100 ألف مركبة. إلا أن أول السيارات المجهزة بهذه التقنية يتوقع أن تكون متاحة عام 2027.

وأضافت أوبر: إن ما لا يقل عن 5 آلاف من سيارات الأجرة الذاتية الأولى (روبوتاكسي) ستأتي من شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامة أوبل، كما أن مرسيدس - بنز الألمانية ولوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية تطوران أيضاً سيارات متوافقة مع النظام الجديد من إنفيديا.

وكانت أوبر أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن نيتها التحول إلى مشغل لخدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة، ما قد يجعلها تنافس سائقيها البشر. وتخطط الشركة لنشر ما لا يقل عن 20 ألف سيارة دفع رباعي ذاتية القيادة من إنتاج لوسيد في دول عدة خلال ست سنوات.

وتوفر شركة وايمو التابعة لمجموعة ألفابت (الشركة الأم لجوجل) بالفعل رحلات عبر منصة أوبر في مدن أمريكية عدة، بينما تخطط أوبر لإضافة سيارات من فولكسفاجن، ومن شركة بايدو الصينية للأسواق خارج الولايات المتحدة.

يذكر أن أوبر أوقفت تطوير تقنيتها الذاتية الخاصة قبل أعوام عدة، وذلك عقب حادث مميت وقع أثناء مرحلة الاختبارات.