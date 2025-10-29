تراجع أرباح «مرسيدس» 70% في الربع الثالث متأثرة بتسريحات الوظائف

أعلنت مرسيدس بنز اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها التشغيلية 70% في الربع الثالث، إذ فاقمت تكلفة خفض الوظائف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب على شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية.

وبلغت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب 750 مليون يورو (875 مليون دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض 70% على أساس سنوي.

وبعد تعديلها لتأثيرات غير متكررة بقيمة 1.3 مليار يورو، تعزى بشكل كبير إلى تكاليف إعادة الهيكلة، بما في ذلك برنامج التسريح الطوعي الذي أطلق في ألمانيا في أبريل، كان انخفاض الأرباح أقل حدة، حيث انخفض بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار يورو.

أبقت الشركة على توجيهاتها للعام بأكمله، لكنها حذرت من بيئة «ديناميكية»، مضيفة أنها ستمضي قدماً في تدابير الكفاءة في جميع أنحاء المجموعة.

تنتشر مشكلات مرسيدس في أهم أسواقها: الرسوم الجمركية تثقل كاهل الولايات المتحدة، والمبيعات آخذة في الانخفاض في السوق الصينية شديدة التنافسية، ودفعت أهداف الانبعاثات الأوروبية إلى تحول غير مستقر نحو السيارات الكهربائية التي تضغط على هامش الربح.

تخضع مرسيدس لإجراءات إعادة هيكلة لتوفير 5 مليارات يورو عالمياً بحلول عام 2027.

بشكل عام، سجلت الشركة 876 مليون يورو كنفقات لبرامج إعادة الهيكلة في الربع الثالث، بزيادة عن 560 مليون يورو في فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

تواجه مرسيدس تحديات خاصة في سوق السيارات الفاخرة والفاخرة الصينية، حيث تؤثر حرب الأسعار التي تقودها شركات صناعة السيارات المحلية على الطلب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مرسيدس عن انخفاض بنسبة 27% في مبيعات سياراتها في الصين في الربع الثالث.