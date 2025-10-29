أستون مارتن تسجل خسارة فصلية كبيرة مع ضعف الطلب

أعلنت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة يوم الأربعاء عن خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث، متأثرة بضعف الطلب، واضطرابات سلسلة التوريد، وسياسات التعريفات الجمركية الجديدة.

وكانت أستون مارتن قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن خسارة سنوية أكبر، مشيرة إلى ضعف الطلب في أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية والتغييرات الضريبية في الصين، ما يعكس ضغوطاً أوسع نطاقاً على صناعة السيارات في المملكة المتحدة.

وأعلنت الشركة عن خسارة معدلة قبل الضرائب بلغت 106.9 ملايين جنيه استرليني (143.47 مليون دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، متجاوزة متوسط ​​توقعات المحللين بخسارة قدرها 99 مليون جنيه استرليني، ومرتفعة عن خسارة قدرها 10.3 ملايين جنيه استرليني في العام السابق.

أبقت الشركة، ومقرها جايدون بإنجلترا، على توقعاتها بخسائر سنوية تتجاوز 110 ملايين جنيه استرليني، لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تتحسن ربحيتها وتدفقاتها النقدية بشكل ملموس في عام 2026.