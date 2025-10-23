وايمو الأمريكية تعتزم تقديم خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوروبا

تعتزم شركة سيارات الأجرة ذاتية القيادة الأمريكية وايمو تقديم خدماتها في أوروبا خلال العام المقبل بعد دخولها السوق اليابانية.

وقالت الشركة الشقيقة لشركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل: إنها تحتاج إلى الحصول على التراخيص اللازمة خلال الشهور المقبلة حتى تتمكن من بدء تقديم خدماتها في العاصمة البريطانية لندن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وستواجه وايمو منافسة من شركة خدمات النقل الذكي الأمريكي أوبر في سوق لندن، حيث دخلت الأخيرة في شراكة مع شركة وايفي لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية. في المقابل اكتسبت وايمو بالفعل خبرة في أسلوب تجاوز السيارة للأخرى من اليسار المعتمد في بريطانيا وليس من اليمين كما هو معمول به في أغلب دول العالم بفضل عملها في العاصمة اليابانية.

وفي حين سبق اختبار المركبات ذاتية القيادة في بعض شوارع المدن الأوروبية، فإنه من المقرر أن تكون سيارات الأجرة الآلية التابعة لشركتي وايمو وايفي أول أساطيل سيارات ذاتية القيادة تطلق في أوروبا على نطاق تجاري واسع.

تعتبر وايمو رائدة في مجال القيادة الذاتية، حيث قطعت سيارات الأجرة الآلية التابعة لها أكثر من 10 ملايين رحلة ركاب مدفوعة الأجر في عدد قليل من المدن الأمريكية.

في الوقت نفسه، يحاول الملياردير إيلون ماسك، رائد التكنولوجيا ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، اقتحام هذه السوق الناشئة بسياراته من إنتاج Tesla. يكمن الاختلاف الرئيسي في اعتماد ماسك كلياً على الكاميرات في السيارات ذاتية القيادة، بينما تستخدم وايمو إلى جانب الكاميرات وحدات استشعار تعمل بأجهزة استشعار ليدار الأغلى ثمناً لمسح المحيط الذي تتحرك فيه السيارة.

يتميز نهج ماسك بميزة تمكين تسلا من تقديم خدمة سيارات أجرة آلية بتكلفة أقل بكثير. ومع ذلك، يشكك الخبراء والمنافسون في إمكانية تحقيق قيادة ذاتية موثوقة باستخدام الكاميرات فقط.