ما السر الخفي وراء النقاط السوداء على زجاج السيارة الأمامي؟

يظن البعض أن النقاط السوداء على حواف الزجاج الأمامي للسيارة، زخرفة أو حماية من الشمس، لكن الحقيقة مختلفة تماماً.

هذه النقاط، المعروفة باسم "شريط الفريت"، مصنوعة من طلاء سيراميكي مقاوم للحرارة، وتلعب دوراً مهماً في تقوية الزجاج الأمامي وزيادة أمان السيارة وفق موقع unionrayo.

قديماً، كانت الشركات تعتمد على الأختام المطاطية أو حواف الكروم لتثبيت الزجاج، لكنها كانت تواجه مشاكل مثل الاهتزاز وسهولة التلف تحت أشعة الشمس.

منذ خمسينيات القرن الماضي، بدأ المصنعون بالاعتماد على المواد اللاصقة بدلاً من الأختام، لكن هذه المواد لم تصمد أمام الشمس لفترات طويلة، مما استدعى ابتكار شريط الفريت.

يتكون شريط الفريت من مجموعة من النقاط السوداء على حواف الزجاج، الجزء الخارجي يعمل كحاجز يحمي اللاصق من الأشعة فوق البنفسجية، مما يطيل عمره ويزيد متانته.

أما الجزء الداخلي، فيتميز بملمس خشن قليلاً لتعزيز التصاق اللاصق بالزجاج، مما يضمن تثبيت الزجاج بإحكام على إطار السيارة، ويزيد أمان الركاب.

لماذا النقاط وليس خطاً مستقيماً؟

يعزو السبب في كون هذا الشريط مجموعة من النقاط وليس خطاً مستقيماً إلى أن الانتقال بين الحافة الداكنة والزجاج الشفاف بخط مستقيم قد يسبب تشوهاً بصرياً للسائق.

أما النقاط فتوفر انتقالاً ناعماً وسلساً بين الظلام والشفافية، ما يسهل تكيف السائق مع الضوء داخل وخارج السيارة. بالإضافة إلى ذلك، تخفي النقاط اللاصق أسفلها، مما يجعل حافة الزجاج تبدو أنظف وأكثر جمالية.

أهمية تثبيت الزجاج الأمامي بشكل صحيح

تثبيت الزجاج الأمامي بشكل صحيح ليس مهماً من ناحية الشكل فحسب، بل الأمر يتعلق بالسلامة.

إذا لم يُثبت الزجاج جيداً، قد تقل قوة هيكل السيارة بنسبة تصل إلى 30٪، ما يزيد خطر انهيار السقف أثناء انقلاب السيارة.

كما يمكن أن يؤثر على عمل الوسائد الهوائية في جهة الراكب، مما يقلل من فعاليتها في الحوادث.

إن النقاط السوداء على الزجاج الأمامي ليست مجرد تفاصيل زخرفية، بل ابتكار هندسي يحمي الزجاج، يحسن السلامة، ويزيد جمال السيارة في الوقت نفسه، مما يجعلها في بؤرة ومركز التصميم الحديث للسيارات.