بمواصفات خارقة.. تويوتا تعلن عن أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة

تكتسح السيارات الكهربائية الصينية أسواق العالم، وتحاول اليابان اللحاق بالركب، عن طريق إطلاق أول سيارة كهربائية خاتعتمد على بطارية الحالة الصلبة بحلول 2027 بمواصفات خارقة.

أعلن العملاق الياباني عن خططه لإنتاج كميات كبيرة من هذه البطاريات والتي يمكن لها أن تدوم لفترة أطول بكثير وتشحن بشكل أسرع من التقنيات الحالية.

تتعاون تويوتا مع شركة سوميتومو للتعدين المعدني اليابانية في مشروع مشترك لإنتاج كميات كبيرة من مواد الكاثود للبطاريات ذات الحالة الصلبة، لاستخدامها في السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وتخطط تويوتا لإطلاق خط سيارات مزود بالبطارية الجديدة ذات الحالة الصلبة في عام 2027 أو 2028، بحسب ما قاله ممثلو الشركة في بيان .

وأضافت الشركات في بيانها أنها تهدف إلى "تحقيق أول استخدام عملي في العالم للبطاريات الصلبة بالكامل" في السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

الفرق بين بطارية الحالة الصلبة والسائلة

تحتوي بطارية ليثيوم أيون النموذجية على محلول إلكتروليت سائل محصور بين قطبين صلبين، ستستبدل بطارية الحالة الصلبة الجديدة هذا الإلكتروليت السائل بآخر صلب ثالث.

الإلكتروليت السائل في بطاريات الليثيوم أيون قابل للاشتعال، والتحول إلى بطارية الحالة الصلبة يُقلل من خطر الحريق.

كما تتمتع بطاريات الحالة الصلبة بكثافة طاقة أعلى من بطاريات الليثيوم أيون، ما يعني أنها قادرة على تشغيل السيارة لفترة أطول بنفس حجم البطارية.

تُجري تويوتا وسوميتومو ميتال ماينينغ أبحاثاً مشتركة حول مواد بطاريات الحالة الصلبة منذ عام 2021، وفي إطار السعي نحو تطوير بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية، طورت الشركتان ما وصفتاه بـ "مادة كاثود عالية المتانة"، والتي ستُستخدم كأحد الأقطاب الكهربائية في بطاريات الحالة الصلبة المُخطط لها، ولم تُفصح أيٌّ من الشركتين عن تفاصيل مادة الكاثود الجديدة.

وقال متحدث باسم شركة سوميتومو ميتال ماينينج لرويترز إن الشركة تخطط لتوريد مادة الكاثود هذه إلى الشركات المصنعة بدءاً من عام 2028 .

وأضاف المتحدث "سنعطي الأولوية لتوريد منتجات تويوتا، ثم نستجيب بشكل مرن لطلب السوق".

سباق كبرى الشركات نحو بطارية الحالة الصلبة

بالإضافة إلى تويوتا، تعمل شركات صناعة السيارات، مثل هوندا ونيسان وبي إم دبليو وفولكس فاجن، على تطوير بطارياتها الخاصة ذات الحالة الصلبة، سواءً بمفردها أو بالشراكة مع شركات أخرى.

ويهدف العديد منها إلى إطلاق سيارات كهربائية مزودة ببطاريات الحالة الصلبة خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لموقع Inside EVs .

هوندا.. سيارة خارقة

وكانت شركة هوندا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ في إنتاج بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية القادرة على قطع مسافة 620 ميلاً (1000 كيلومتر) بشحنة واحدة بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يضاعف مدى أفضل السيارات الكهربائية في السوق اليوم.

كما كشفت شركة ProLogium، وهي شركة مصنعة للبطاريات الخزفية، عن مفهوم بطارية الحالة الصلبة في العام الماضي والتي يمكن شحنها من 5% إلى 60% من سعتها في خمس دقائق فقط.