صدمة مدوية.. سيارات سايبر تراك تصدأ في ساحات تيسلا وإمبراطورية إيلون ماسك على المحك

أصيب عملاء شركة تسلا بالصدمة عندما علموا أن سيارات سايبر تراك Cybertrucks التي اشتروها حديثًا كانت حالتها تتدهور بسرعة بسبب تركها في الخارج لعدة أشهر.

ويشرح أحد عملاء تسلا ويدعى رضا سولانتي من تكساس أنه طلب شاحنة من طراز سايبر تراك في 25 أبريل وتلقى إشعارًا فوريًا يفيد بأن سيارته جاهزة للاستلام، وفقًا لتقارير Techoreon، وعندما تساءل عن سبب سرعة الانتهاء من العمل، أخبره أحد موظفي تسلا أن السيارة غادرت المصنع في الثامن من يناير، وهو ما يعني أنها ظلت معرضة للعوامل الجوية لأكثر من أربعة أشهر، وبعد ذلك قرر سولانتي أنه لن يحتفظ بالمركبة الكهربائية - التي قد تواجه مشكلات كبيرة في الجودة والموثوقية بسبب تركها بالخارج لفترة طويلة.

وتعاني المركبات الكهربائية من مخاطر تدهور البطارية بسبب تقلبات درجات الحرارة، وانخفاض سعة الشحن، والتلف من الرطوبة بسبب التهوية غير الكافية وتكوين الصدأ المحتمل، وفقًا لـ The Cool Down إذا تركت في الخارج.

وتعاني شاحنات سايبر تراك، على وجه الخصوص، أيضًا من الانخفاض السريع في الاستهلاك بسبب تكاليف الإصلاح المرتفعة بشكل مثير للسخرية، والاستدعاءات العديدة ومشاكل التصنيع.

كان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد زعم أن تسلا لديها أكثر من مليون حجز لسيارة سايبر تراك قبل طرحها للجمهور في أواخر عام 2023، وفقًا لموقع Business Insider.

ولكن منذ إطلاق شاحنات سايبر تراك للجمهور، باعت شركة تيسلا ما يزيد قليلاً على 46000 مركبة ، وفقًا لتقارير Fortune.

وانخفضت مبيعاتها بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 - حيث انخفضت إلى 6,406 وحدة مباعة، مقارنة بـ 12,991 وحدة في الربع السابق.

والأسوأ من ذلك أن الشركة اضطرت إلى إيقاف عمليات التسليم في مارس بسبب المخاوف من سقوط الألواح الجانبية - وبعد أيام، استدعت تيسلا كل سيارات سايبر تراك التي تم بيعها على الإطلاق بسبب هذه المشكلة، وهو ما يمثل الاستدعاء الثامن لسيارة سايبر تراك خلال حوالي 15 شهرًا من الإنتاج، وقبل شهر واحد فقط، استدعت الشركة 375 ألف مركبة إضافية بسبب مشكلة في التوجيه.

نسخة جديدة

وفي محاولة لاستعادة العملاء، عرضت شركة تيسلا شحنًا مجانيًا مدى الحياة للعملاء الذين يشترون سيارة Foundation Series Cybertruck جديدة - على الرغم من أن هذا الطراز يأتي بسعر 95000 دولار.

وكشف المسؤولون التنفيذيون في شركة تسلا أيضًا عن نسخة أرخص من المركبات، بتكلفة حوالي 70 ألف دولار، وتقدم صفقات تمويل منخفضة تصل إلى صفر بالمائة على النسخة الجديدة من موديل Y.

وفي الوقت نفسه، تخلت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أهداف الإنتاج لعدة خطوط إنتاج من طراز سايبر تراك خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما قال موظفان لموقع Business Insider.

وبحسب ما ورد، فقد قامت الشركة أيضًا بتقليص فرق إنتاج Cybertruck إلى النصف تقريبًا.

تهاوي الأرباح

وبحلول نهاية الربع الأول من الشهر الماضي، انخفضت الأرباح بنسبة 71 بالمئة، حيث حققت شركة السيارات الكهربائية العملاقة 409 ملايين دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الصين، انخفضت المبيعات أيضًا بنسبة تزيد على 18 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت المبيعات في المملكة المتحدة بنسبة 62 في المائة، وانخفضت المبيعات في ألمانيا بنسبة 46 في المائة.

كما انخفض سعر سهم تسلا بنحو 40 في المائة من قيمته منذ يناير، عندما تولى ماسك منصب رئيس وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وتم رصده في كل مكان مع الرئيس دونالد ترامب .

ومنذ ذلك الحين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية أمام جمهور في المنتدى الاقتصادي في قطر أنه لن يمول الحملات السياسية بعد أن "فعل ما يكفي"، وقال أيضًا للجمهور الحاضر أن وقته كمساهم في الحملة الانتخابية سيقترب من نهايته.