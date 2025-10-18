قبل شراء سيارة كهربائية مستعملة.. تحقق من 5 أشياء





شراء سيارة مستعملة يوفر الكثير من المال، إلا أنه لا يمكنك اختيار السيارة ذات المظهر الجيد فحسب، هناك عدة أمور يجب فحصها لضمان شراء السيارة الأقل عيوباً، إن لم تكن الأفضل خاصة إذا كنت تنوي شراء سيارة كهربائية.

للسيارات الكهربائية مزاياها، لكنها تواجه بعض التحديات على المدى الطويل، وهذه خمسة أمور مهمة يجب عليك التحقق منها قبل شراء سيارة كهربائية مستعملة وفق موقع slashgear.

كما هو الحال مع الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول، تُعد بطارية السيارة الكهربائية ذات أهمية بالغة، تبدأ البطارية بالتدهور حتى في حال عدم استخدامها، لكن القيادة اليومية والشحن يُسرّعان هذه العملية.

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية ، تُقدّم معظم شركات تصنيع السيارات الكهربائية ضمانات تصل إلى ثماني سنوات على البطارية، أي ما يعادل 100,000 ميل.

ومع ذلك، ووفقًا لبحث أجرته شركة Geotab، بتحليل 10,000 سيارة كهربائية، يمكن أن تدوم البطاريات من 15 إلى 20 عاماً، بمتوسط ​​تدهور سنوي يبلغ 1.8%.

تتدهور حالة البطاريات في الظروف المناخية الحارة، لذا يُنصح دائمًا بسؤال البائع عن تقرير حالة البطارية. يمكنك التحقق من حالة البطارية بشحن السيارة الكهربائية المستعملة إلى 100%، ثم الاطلاع على المدى المُقدّر، ومقارنته بالمدى الأصلي للسيارة نفسها (ولكن الجديدة).

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنك لن تحصل على 100% من حالة البطارية في سيارة كهربائية مستعملة (لأسباب واضحة)، يُنصح باختيار سيارة توفر ما يقارب 80% أو أكثر من سعتها الأصلية، وهو ما يُعتبر مقبوللاً بشكل عام من قِبل معظم مُصنّعي السيارات الكهربائية.

توفر بعض السيارات خيار فحص حالة البطارية مباشرةً من نظام المعلومات والترفيه.

كقاعدة عامة، تأكد من وجود فترة ضمان على بطارية السيارة الكهربائية؛ وإلا، ستدفع ثمناً يقارب سعر السيارة المستعملة مقابل بطارية جديدة.

تحقق من مقدار ما تبقى من النطاق المتوقع

تشتهر السيارات الكهربائية بكفاءتها وقيمتها طويلة الأمد مقارنةً بسيارات البنزين، ولكن عند شراء سيارة مستعملة، يصبح المدى المتوقع عند الشحن الكامل عاملاً أساسياً، في السابق، كانت السيارات الكهربائية تقطع مسافة 160 كيلومتراً فقط عند الشحن الكامل.

أما الآن، وبفضل تقنيات البطاريات الجديدة، فيمكن للسيارة الكهربائية أن تقطع أكثر من 640 كيلومتراً - حتى أن سيارة لوسيد إير تقطع مسافة 749 كيلومتراً عند الشحن الكامل، قارن دائماً المدى المتوقع للسيارة حالياً بالرقم الأصلي الذي أعلنته الشركة المصنعة للطراز الجديد.

تتدهور حالة البطارية بمرور الوقت بسبب عوامل مختلفة، مثل عادات القيادة، ودورات الشحن، والمناخ، وغيرها، والتي تؤثر على مدى القيادة.

يُعد انخفاض المدى بنسبة 2% مقبولاً، ولكن أكثر من ذلك قد يشير إلى ضعف في أداء البطارية.

يجب مراعاة احتياجاتك في القيادة، أي مقدار قيادة السيارة الكهربائية - فمعظم الناس يقودون أقل من 64 كيلومتراً يومياً، وفقًا لوزارة النقل الأمريكية.

يجب عليك مراعاة ما إذا كانت منطقتك تتمتع ببنية تحتية جيدة لشحن السيارات.

إذا كنت تسافر كثيرًا، فيجب عليك الابتعاد عن طرازات السيارات الكهربائية التي تقدم أسوأ مدى.

تأكد من عمل الميزات الخاصة بالمركبات الكهربائية

هناك العديد من الميزات الكهربائية وغير الكهربائية الخاصة بالسيارات الكهربائية الحديثة. على سبيل المثال، ستجد مساحة في صندوق السيارة الأمامي، والتي تُطلق عليها تسلا اسم "Frunk" في معظم السيارات الكهربائية. تأكد من أن صندوق السيارة الأمامي مزود ببوابة كهربائية تعمل.

تحتوي السيارات الكهربائية على مساحة كبيرة لمنافذ USB، لذا تأكد من عملها جميعها.

كما تأتي السيارات الكهربائية بأوضاع تشغيل مختلفة يمكن تشغيلها أو إيقافها باستخدام زر أو مقبض مخصص. تأكد من أن هذه الميزات تعمل بشكل صحيح، وتأكد من أنك تشعر بالتغيير عند التبديل بين الأوضاع.

إذا كانت سيارتك الكهربائية مزودة بخاصية الركن عن بُعد أو القيادة الذاتية، مثل تلك الموجودة في سيارات تسلا، فتأكد من أنها تعمل دون أي أعطال.

يمكنك اختبارها بنفسك أو طلب عرض توضيحي من الوكيل.

إذا كانت سيارتك الكهربائية المستعملة التي ترغب بشرائها مزودة بنظام التشغيل والإيقاف عن بُعد، فحاول استخدام هذه الميزة وتأكد من أنها تعمل أيضاً.

تتوفر العديد من طرازات السيارات الكهربائية، مثل سيارات BYD وKia وNissan وFord، مزودة بميزة فريدة تُسمى الشحن ثنائي الاتجاه.

تتيح لك هذه الميزة شحن هواتفك الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الكهربائية الصغيرة باستخدام بطارية السيارة الكهربائية.

تأكد من عمل هذه الميزة. وإذا كانت السيارة الكهربائية مزودة بنظام كبح متجدد قابل للتعديل، فعليك تجربته أيضاً.

تأكد من وجود جميع ملحقات الشحن

بعد فحص البطاريات، ومدى القيادة، وجميع التفاصيل الميكانيكية الأخرى للسيارة الكهربائية المستعملة التي ترغب بشرائها، انتقل إلى الخطوة الأخيرة: التحقق من جميع ملحقات الشحن، عند شراء سيارة كهربائية مستعملة، من المهم التأكد من أن البائع يوفر الملحقات الأصلية المرفقة بالسيارة.

تأتي معظم السيارات الكهربائية مزودة بكابل شحن عادي يُوصل بمقبس كهربائي منزلي عادي، ويتيح لك شحن سيارتك من المستوى الأول (بقوة تتراوح بين 1.3 كيلوواط و2.4 كيلوواط).

مع ذلك، تأتي بعض الطرازات مزودة بكابلات شحن من المستوى الثاني تتطلب وحدة شحن حائطية مخصصة. مهما كان نوع الكابل، تأكد من توفره، لأن شرائه جديداً قد يكلفك مبلغاً كبيراً.

اسأل البائع عن توفر وحدة الشحن المحمولة وفعاليتها، يجب أن تكون في حالة جيدة، لأنها تسمح لك بتحويل تدفق الطاقة وشحن السيارة الكهربائية بأمان من المنافذ الكهربائية القياسية.

ابحث عن أي تآكل واضح في الكابلات، فالسلك التالف لا يؤثر فقط على سرعة الشحن، بل قد يُشكل خطراً على السلامة أيضاً.

يجب إبقاء غطاء منفذ الشحن في السيارة الكهربائية سليماً، إذ إنه مصمم لمنع دخول الرطوبة والغبار.

مراجعة سجل خدمة السيارة الكهربائية

من أهم مزايا امتلاك سيارة كهربائية أنها تحتوي على أجزاء متحركة أقل من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي.

هذا لا يجعلها موثوقة فحسب، بل يقلل أيضاً من تكلفة الصيانة بشكل كبير، تتضمن صيانة السيارة الكهربائية عادةً سلسلة من الفحوصات للتأكد من عمل جميع المستشعرات والبطاريات والمكابح والمكونات الأخرى بشكل صحيح.

قد تشمل أيضاً تحديثات البرامج وتغيير الفلاتر والفحص العام. لهذا السبب، يعتقد بعض المالكين أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة، فيتجاهلونها لعدة سنوات.

مع أن الصيانة الدورية ليست ضرورية للسيارات الكهربائية، إلا أنه من المهم اتباع إرشادات الشركة المصنعة للصيانة.

يُعدّ تدوير الإطارات وضبط زواياها أمراً ضرورياً، ويجب فحصها بانتظام لضمان الأداء والسلامة على المدى الطويل.

يُنصح بسؤال الوكيل عن سجل الصيانة للتأكد من صيانة السيارة بشكل صحيح ومعرفة القطع التي تم تغييرها، إن وجدت.

يطلب بعض المصنّعين من مالكي السيارات الكهربائية الحضور للصيانة الدورية سنوياً، وهو ما يُعدّ في معظم الحالات برنامجاً مُدراً للدخل لوكالاتهم.

يعد الحصول على وثائق الخدمة المنتظمة أمراً ضرورياً، خاصة بالنسبة لشخص يخطط لبيع السيارة في المستقبل القريب أو البعيد.