إعفاء جمركي إضافي من ترامب لشركات صناعة السيارات الأمريكية

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح شركات صناعة السيارات المحلية إعفاء إضافيا من الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات، ليمدد بذلك ما كان من المفترض أن يكون خصما قصير الأجل حتى عام 2030.

كان هذا جزء من إعلان وقعه ترامب يوم الجمعة، أضفى الطابع الرسمي على ضريبة استيراد بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة اعتبارا من أول نوفمبر.

ويعكس هذا الإجراء جهود الإدارة في استخدام الرسوم الجمركية لتعزيز التصنيع الأمريكي مع محاولة حماية قطاع السيارات من التكاليف المرتفعة التي سببتها الضرائب التي فرضها ترامب على استيراد قطع الغيار والمواد الخام.

وكان من المقرر خفض الخصم الخاص الذي تم الإعلان عنه في البداية في أبريل قبل أن تنتهي صلاحيته في عام 2027. وفي ذلك الوقت، وصفه ترامب بأنه دعم قصير الأجل "خلال هذا التحول الصغير" مع توقع أن تعيد شركات صناعة السيارات خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة.